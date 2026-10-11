Márquez saca pecho de su fin de semana: «El resultado ha sido: cero puntos Martín, menos tres Bezzecchi»

Marc Márquez hizo un balance positivo de su fin de semana en Mandalika, el circuito que más sufre y que peor se le da de todo el calendario. Era territorio Aprilia y lo demostraron. Pero aun así, para él, «el resultado ha sido: cero puntos Martín, menos tres puntos Bezzecchi». Jorge y él han sumado los dos 22 puntos, mientras que Marco le ha recortado sólo tres puntos. Y ahora quedan cinco circuitos que se le dan bastante mejor.

«Para mí, el resultado ha sido: cero puntos Martín, menos tres puntos Bezzecchi. Éste es el resultado total, así que estoy súper contento», señaló Márquez al hacer balance del GP de Indonesia, donde ganó la sprint y acabó sexto en la carrera larga. Estaba muy satisfecho con el resultado: «Por eso. Me dices el jueves: cero Martín y menos tres Bezzecchi y te lo hubiera firmado en cualquier papel».

Sobre la carrera, reconoció que fue difícil: «Sabíamos que aquí las Aprilia irían rápido, pero hasta que no pasa, tú tienes que ir convencido con lo tuyo. Lo he hecho todo el fin de semana, lo he hecho en la carrera. He gestionado riesgos y beneficios y he visto que no podía más. No daba para más hoy y he intentado sacar el máximo. Mantener a Ogura y a Acosta ha sido muy complicado; he intentado aguantar ahí, a ver si había algo, a ver si se adelantaban de malas maneras, pero no ha habido esa oportunidad».

El de Cervera no quería sustos. La carrera estaba siendo muy complicada, tanto que a 12 vueltas del final levantó el pie para que le pasara uno y terminar la carrera detrás de alguien porque no podía más: «Mira si ha sido pesada la carrera que cuando quedaban 12 vueltas, he visto en la pizarra: ’12’, que llevaba a tres detrás, y en la frenada de la curva 10, he hecho así con el pie y he dicho: ‘Que pase uno y yo me pongo detrás y a acabar la carrera’».

Márquez se rinde a Quiles

Por último, Marc Márquez se deshizo en elogios hacia su pupilo. Tanto él como su hermano Álex se embarcaron en un proyecto de llevar a un piloto, ¡y qué piloto! El proyecto empezó en 2023 y tres años después, en su primera temporada completa en Moto3, Máximo Quiles ha sido campeón del mundo de Moto3, dominando y pasando el rodillo en la categoría, siendo muy superior a todos. El leridano se rindió al piloto de Aspar y dijo que es «un piloto de estos que pueden marcar unos años».

«Lo de Máximo ya el año pasado fue algo, para mí, único. Esas primeras carreras, entrar, luego ya lesionarse… Ya hizo un gran año y este año, ha seguido la progresión y ha hecho un año a lo campeón, marcando estilo, marcando maneras. Podría decir: ‘Sí, lo hemos ayudado’. Al final, cuando uno tiene talento, lo hace solo. Luego, tienes que tener las ganas de escuchar para que los problemas los puedas interpretar un poquito antes o te los puedas evitar, pero es un piloto con mucho carácter, un piloto que dará que hablar y un piloto de estos que pueden marcar unos años», afirmó.