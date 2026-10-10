Marc Márquez, muy crítico tras acabar exhausto en la sprint: «Lo del podio es inhumano»

Marc Márquez terminó exhausto tras lograr la victoria en Mandalika. Al piloto español se le vio bastante agotado físicamente al llegar al podio de la sprint y tuvo que refrescarse en varias ocasiones. Tras la carrera, el nuevo líder del Mundial de MotoGP se mostró muy crítico con la organización porque considera que «es inhumano estar ahí con el mono puesto». «Muy bien celebrar el podio para la foto, pero para el rendimiento de cara a la carrera del domingo no es bueno», agregó.

Sobre su victoria, de las más inesperadas de su carrera, Márquez comentó: «Evidentemente, en las carreras todo puede pasar. No significa que un circuito sea bueno o malo; favorable o desfavorable, tienes que salir confiado y en esas primeras vueltas, quería atacar a Martín, pero he tenido un susto en la vuelta 3 y he visto que detrás, pegado, era muy difícil. Se ha escapado un poquito y ahí he mantenido, para ver si podía apretar al final. Lo he intentado, rodando en esos 1:29 y, de golpe, he visto que él tenía un problema, que supongo que es de presión delantera. Cuando he liderado, estaba como quería yo la carrera, manejando el ritmo que quería. Sabía que en el sector 2 sufro muchísimo, pierdo mucho, pero hemos podido acabar primeros y coger 12 puntos».

«Es inhumano estar ahí con el mono puesto. Muy bien celebrar el podio para la foto, pero para el rendimiento de cara a la carrera del domingo no es bueno. He saltado al carrito de golf y me he ido a cambiar y a refrescarme. Somos deportistas de élite y aquí en una moto, para rendir al máximo, se busca la mejor prestación. Pues un piloto, un atleta, lo mismo. Cada uno vela por sus intereses», dijo el de Ducati sobre lo exhausto que se le vio al llegar a la ceremonia del podio en Mandalika.

«Creo que voy a ir con el neumático medio. Más que nada porque en el final de carrera, el blando es muy blando en el lado izquierdo y en muchos pilotos se empieza a abrir, pierdes paso por curva y eso suma unos segundos. A nivel del lado derecho, bastante similar, un neumático y otro, pero el viernes me encontraba bien con el medio. Mañana, en el warm up lo vamos a probar y a partir de ahí, ver», explicó en DAZN sobre su elección de neumáticos para la carrera del domingo.

No obstante, su objetivo sigue siendo el mismo, minimizar daños y salir vivo de aquí en la pelea por el campeonato. «Evidentemente, el primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era el sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien y mañana, es seguir con la misma mentalidad: perder los mismos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato», señaló.

Sobre el acordeón que se formó en la salida y que acabó con Bezzecchi y Raúl fuera de carrera, Marc Márquez explicó: «Estaba por orden: Fernández, Bezzecchi… Fernández mira de reojo a Bezzecchi, yo miro de reojo a Bezzecchi y Di Giannantonio me miraba de reojo a mí. Entonces, el efecto acordeón de la frenada. Frenas un poquito más tarde que el de al lado y eso ha provocado que nos fuéramos los cuatro largo y Martín, el más astuto, de quinto a primero en una curva».