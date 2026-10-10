Raúl Fernández se estrena en la pole en MotoGP y Márquez saldrá delante de Martín

Raúl Fernández vuelve a escribir su nombre en la historia de MotoGP. Ya lo hizo en Silverstone como ganador de una carrera larga, y ahora lo hace al conseguir la primera pole de su carrera en la categoría reina. El madrileño fue el más rápido en la clasificación (1:28.852) y partirá desde la primera posición en el GP de Indonesia de MotoGP, con Marco Bezzecchi tras él y un sorprendente Fabio Di Giannantonio tercero. Marc Márquez saldrá cuarto, justo por delante de Jorge Martín, quinto, tras hacer el tiempo a su rueda.

Las Aprilia eran las favoritas para la pole tras lo visto el viernes. Raúl Fernández venía de hacer el récord de la pista en la práctica, seguido de Bezzecchi y Martín en la que sería la primera fila. Y esta Q2 siguió ese mismo guion. Aunque nunca hay que olvidarse de Marc Márquez, este no es uno de sus circuitos; aquí le cuesta más, pero sí que consiguió ganarle la partida a su rival por el título. Siguiendo su rueda, el ilerdense consiguió ser más rápido que el madrileño y eso le permitirá salir delante de él.

El mejor tiempo de salida era para Márquez, que lo paró en 29.2 de primeras. Ni Bezzecchi ni Raúl ni Martín conseguían mejorarlo. Pero eso no era más que el principio, porque en su siguiente giro el piloto italiano de Aprilia bajó al 28.9 en su segunda vuelta lanzada. También superó al de Ducati Raúl Fernández, que se ponía segundo a dos décimas de Bezz. Marc, contento con su primer tiempo, no quiso forzar y se metió en boxes tras su primera vuelta.

En su regreso a pista, Márquez jugó al gato y al ratón con el líder del Mundial, Jorge Martín. Salió a la vez que las cuatro Aprilia y cogió la rueda del 89. Delante de este estaba Raúl Fernández. Los dos pilotos madrileños se frenaron justo antes de la entrada a meta y con ellos se detuvo también el de Cervera. Pero eso no le impidió seguir a rueda de Martín y firmar una gran vuelta. Una vuelta que le permitía colarse en la primera fila momentáneamente.

Raúl batía el registro de Bezzecchi por 109 milésimas, entonces primero, para colocarse al frente de la clasificación de la Q2. Márquez se colocaba tercero tras firmar un buen tiempo a rueda del líder del campeonato de MotoGP, que era cuarto. Pero Di Giannantonio sorprendió a todos y tiró a Marc de esa primera fila por 70 milésimas.

El español lo intentó en una última vuelta lanzada, pero ese segundo sector que tanto se le estaba resistiendo durante todo el fin de semana le hizo perder mucho tiempo y decidió cortar. Se conformaba con esa cuarta posición, justo delante de su principal rival por el campeonato. De momento, esta batalla la ha ganado el vigente campeón de la categoría, pero la sprint será otra historia.

Aldeguer y Ogura se meten en Q2

Aldeguer y Ogura cumplieron con las expectativas y se metieron en la Q2 procedentes de Q1. Pero el japonés sufrió una caída a tres minutos del final de la primera sesión clasificatoria que le impidió luchar por una mejor posición en esa Q1. De hecho, a punto estuvo de quitarle ese puesto de privilegio Álex Rins, pero el de Yamaha se quedó a 105 milésimas del tiempo de la Aprilia en su última vuelta lanzada y finalmente no pudo meterse entre los 12 mejores.

Los dos pilotos saldrán sexto y séptimo, justo detrás de los dos contendientes al título, después de meterse en Q2 pasando por el peaje de la Q1. En esa tercera fila, junto a Ogura, estarán Álex Márquez, octavo, y Pedro Acosta, noveno, que firmó su peor sesión de todo el Gran Premio.