Raúl Fernández se exhibe en Indonesia con un tiempo de récord y Martín le gana la primera batalla a Márquez

Raúl Fernández ha arrancado como un avión en Indonesia. El piloto madrileño del Trackhouse lideró una práctica dominada por las Aprilia con tres pilotos en el top-3 (Raúl, Marco Bezzecchi y Jorge Martín). Fernández puso el listón muy alto al bajar en más de medio segundo su anterior tiempo, parando el crono en 1:28.725. Nadie pudo mejorar ese registro. Ni siquiera las otras dos Aprilia. Bezzecchi fue segundo y Martín mejoró y subió hasta la tercera plaza. Márquez acabó quinto en esta práctica y, entre medias de los dos aspirantes al título de MotoGP, se coló Pedro Acosta.

Como era de esperar, las Aprilia empiezan mandando el primer día en Mandalika. Márquez ya avisó de que este era un circuito más favorable para las motos de Noale y, por el momento, se están cumpliendo las previsiones. Aunque hubo una Aprilia que se quedó fuera de la Q2, la de Ai Ogura. El japonés se vio perjudicado por las banderas amarillas al final de la sesión, fruto de las caídas de Álex Márquez, Álex Rins y Bastianini, y tendrá que pasar por el peaje de la Q1.

A punto estuvieron de quedarse exentos de esa Q1 Álex Rins y Jack Miller. Yamaha se quedó a unos segundos de meter a tres motos de manera directa en la Q2 por primera vez en todo el año. Pero, finalmente, ambos cayeron y entraron las Ducati de Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli en el último suspiro. Pecco vuelve a una Q2 por primera vez desde Assen. Llevaba seis carreras teniendo que pasar por la Q1 –en cuatro de ellas la superó–, y en Mandalika se ha vuelto a clasificar de forma directa para la lucha por la pole.

Martín por delante de Márquez

Cada entrenamiento es una minibatalla por el Mundial para Marc Márquez y Jorge Martín. Dos puntos separan al de Cervera del madrileño en la clasificación. Por la mañana fue Marc quien arrancó por delante al colarse entre las dos Aprilia oficiales en el FP1. Pero en la práctica eso cambió. Aunque el leridano estuvo gran parte del entrenamiento por delante, Martinator mejoró en los últimos instantes para arrebatarle esa tercera posición y sellar el triplete de Aprilia este viernes.

Márquez bajó a la cuarta posición, pero el resultado no le importaba mucho y se fue directo al box a pocos minutos para el final de la sesión. No volvió a salir y Acosta le relegó a la quinta posición. El Tiburón de Mazarrón se colocó cuarto tras una gran última vuelta lanzada y se coló entre los dos aspirantes al título. Este es un circuito en el que Marc no ha ganado nunca e intentará minimizar los daños. Por el momento, Martín le ha ganado la batalla del viernes en el GP de Indonesia.