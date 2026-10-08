Márquez, muy crítico con el nuevo formato de MotoGP: «Es lo que hay y tenemos que adaptarnos»

Marc Márquez atendió a los medios en la rueda de prensa oficial del GP de Indonesia de MotoGP, que se celebra este fin de semana en el circuito de Mandalika, donde todavía no ha ganado. El español llega en plena lucha por el título, a dos puntos del líder, Jorge Martín, y con el objetivo de asaltar el liderato. También habló sobre el nuevo formato anunciado por MotoGP para 2027, el cual no le gusta nada, porque considera que con el actual era más que suficiente.

El año que viene, MotoGP introducirá dos sesiones de calificación independientes para la sprint y la carrera del domingo. «Es interesante entender cuál es el principal objetivo con ese cambio, porque para el piloto implica más intensidad, más exigencia y creo que con el programa actual ya basta, pero no decidimos nosotros. Es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Pero no decidimos nosotros; la organización y los equipos deciden. O lo tomas, o lo dejas. Es lo que hay», señaló el nueve veces campeón del mundo.

Por su parte, el líder, Jorge Martín, reclamó que «ni siquiera nos preguntan». «Es lo que hay, no podemos hacer nada al respecto. No es que me guste o no el formato, es curioso y será interesante, pero es verdad que lo que siento es que ni siquiera nos preguntan. Estaría bien, al menos, que mostrasen interés desde la organización hacia los pilotos», dijo el madrileño de Apirlia.

El Campeonato del Mundo de Motociclismo implantará este nuevo formato a partir de la temporada 2027, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico, con la principal novedad de la celebración de dos sesiones de clasificación diferenciadas que establecerán parrillas de salida distintas para la carrera al esprint del sábado y la carrera larga del domingo.

Márquez pasa la presión a Aprilia

Sobre la carrera, Márquez afirmó que «trataré de atacar en cada circuito, es el objetivo y trataré de dar el máximo. Lo más importante es que me siento mejor ahora que en otras carreras no favorables, la moto es distinta. Es un circuito que se ajusta mejor a Aprilia y sus pilotos y trataremos de estar cerca de ellos».

En este sentido, matizó que llega con un «modo distinto» al del año pasado. «Llego pensando en el presente y tratando de comenzar bien, trabajar en nuestro box y tratando de dar el máximo. Ya veremos. El año pasado me fui sintiendo mejor conforme pasaba el fin de semana y ese es el objetivo», valoró.

Asimismo, el piloto catalán destacó el caluroso recibimiento que brindan siempre los aficionados indonesios al Mundial. «Siempre tenemos una acogida de lo más calurosa, te sientes como una estrella de rock. Muchos aficionados eran muy jóvenes, así que tenemos futuro aquí. Estoy muy contento», reconoció.