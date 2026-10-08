Conoce la fecha, los horarios y el canal de televisión para ver en directo el GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Indonesia se correrá en el Circuito internacional urbano de Mandalika y Jorge Martín es el actual líder del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 aterriza en el Circuito internacional urbano de Mandalika con un GP de Indonesia que promete ser apasionante, ya que la lucha por el liderato de la clasificación está al rojo vivo. Jorge Martín es el líder, pero le sigue muy cerca Marc Márquez, que está a dos puntitos. Es por ello que la emoción estará ahí y nadie se querrá perder lo que vaya sucediendo este fin de semana, por lo que a continuación te detallamos las fechas, los horarios y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el país asiático.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Indonesia: todos los horarios por días

Viernes 9 de octubre

El GP de Indonesia comenzará el viernes 9 de octubre con la celebración de las primeras sesiones de entrenamientos libres y también de las prácticas. Este día será el clave para que pilotos como Álex Márquez y compañía comiencen a familiarizarse con el trazado donde se desarrollará esta prueba del Mundial de MotoGP 2026 durante todo el fin de semana. Los aficionados españoles tendrán que madrugar o trasnochar para ver todo lo que suceda en el Circuito internacional urbano de Mandalika.

FP1 Moto 3 – 3:00 – 3:35 horas.

FP1 Moto 2 – 3:50 – 4:30 horas.

FP1 MotoGP – 4:45 – 5:30 horas.

Moto3 Practice – 7:15 – 7:50 horas.

Moto2 Practice – 8:05 – 8:45 horas.

MotoGP Practice – 9:00 – 10:00 horas.

Sábado 10 de octubre

El sábado 10 de octubre será otro día apasionante en el GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2026. Primero se terminarán las sesiones de entrenamientos libres y luego llegarán las clasificaciones y la carrera al sprint, donde Pedro Acosta y el resto de pilotos lucharán por los primeros puntos que se reparten este fin de semana en el país asiático.

FP2 Moto3 – 2:40 – 3:10 horas.

FP2 Moto2 – 3:25 – 3:55 horas.

FP2 MotoGP – 4:10 – 4:40 horas.

Q1 MotoGP – 4:50 – 5:05 horas – Q2 MotoGP – 5:15 – 5:30 horas.

Q1 Moto3 – 6:45 – 7:00 horas – Q2 Moto3 – 7:10 – 7:25 horas.

Q1 Moto2 – 7:40 – 7:55 horas – Q2 Moto2 – 8:05 – 8:20 horas.

Carrera al sprint del GP de Indonesia – 9:00 – 9:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 11 de octubre

El colofón final en el GP de Indonesia será este domingo 11 de octubre cuando se celebren las carreras de las tres categorías de este Mundial de MotoGP 2026. Los pilotos de la categoría reina tendrán que subirse a la moto a las 9:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y dar 27 vueltas al Circuito internacional urbano de Mandalika, donde Jorge Martín espera poder reafirmar su liderato en la clasificación general.

Carrera de Moto3 – 6:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 7:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Indonesia – 9:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Indonesia de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en el Mundial de MotoGP 2026. Los entrenamientos, clasificaciones, carreras y el Gran Premio del GP de Indonesia se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes operadores. Esto significa que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en nuestro país. Todos los clientes de esta plataforma podrán descargar la aplicación en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Circuito internacional urbano de Mandalika.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que esté sucediendo este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026. Publicaremos la crónica de las diferentes pruebas del GP de Indonesia y también vamos a compartir con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Circuito internacional urbano de Mandalika, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles que participan.

Dónde escuchar por radio gratis el GP de Indonesia de MotoGP

Para todos aquellos aficionados a este deporte y seguidores de los diferentes pilotos españoles que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el GP de Indonesia del Mundial de MotoGP 2026 tienen que saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Circuito internacional urbano de Mandalika para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra allí.

Circuito del GP de Indonesia de MotoGP

El Circuito internacional urbano de Mandalika, situado en la isla de Lombok, será el escenario donde se disputará la decimoséptima jornada del Mundial de MotoGP 2026, que es este GP de Indonesia. El primer Gran Premio del campeonato mundial que se se celebró allí fue en 2022 y su longitud es de 4,3 kilómetros. El ancho de pista es de 15 metros, su recta más larga de 723 metros y tiene 11 curvas de derecha y seis de izquierda. Fermín Aldeguer consiguió en 2025 la vuelta rápida en este recinto deportivo cuando detuvo el cronómetro en 1:30:499.