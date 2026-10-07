Revolución total en el formato de MotoGP para 2027: ¡habrá dos clasificaciones por cada Gran Premio!

MotoGP ha decidido revolucionar por completo su formato para 2027. Con la intención de favorecer el espectáculo, el año que viene habrá dos clasificaciones por cada Gran Premio: una para la sprint y otra para la carrera larga del domingo. Este nuevo formato de clasificación para la prueba al sprint tendrá lugar el viernes y será diferente al del sábado. Los pilotos tendrán 15 minutos para buscar el mejor tiempo.

El nuevo formato del viernes comienza con una primera sesión de entrenamientos libres de 45 minutos, como hasta ahora, seguida de una segunda sesión de entrenamientos libres de 30 minutos. Esta nueva y más corta FP2 no cuenta para el acceso a ninguna otra sesión. La jornada del viernes concluye con la nueva sesión clasificatoria de sprint de 15 minutos para todos los pilotos, que determina las posiciones de salida para el Tissot Sprint del sábado por la tarde.

El sábado de MotoGP arranca con la FP3, una sesión de entrenamientos libres de 20 minutos, antes de la clasificación para la carrera del Gran Premio. Todos los pilotos participarán en la clasificación 1 del Gran Premio, y los 12 mejores pasarán a la Q2. La carrera sprint pondrá el broche de oro al sábado, compitiendo con la parrilla de salida de la sesión de clasificación sprint del viernes.

La jornada del domingo comenzará con las carreras de Moto3 y Moto2. El tiempo en pista que antes se utilizaba para el calentamiento de MotoGP se trasladará al horario previo al Gran Premio de MotoGP, ya que el pit lane abrirá durante diez minutos para que los pilotos realicen varias vueltas de reconocimiento, lo que les dará la oportunidad de familiarizarse con el circuito antes de la salida. A continuación, dará comienzo la carrera con la parrilla de salida definida a partir de la Q1 y la Q2 del GP.

Así serán los Grandes Premios en 2027

VIERNES

FP1 – 45 minutos

FP2 – 30 minutos

Clasificación Sprint – 15 minutos

SÁBADO

FP3 – 20 minutos

Gran Premio Q1 – 15 minutos – todos los pilotos

Gran Premio Q2 – 15 minutos – los 12 mejores de la Q1

MotoGP Sprint – parrilla de salida de la clasificación Sprint

DOMINGO

Gran Premio de Moto3

Gran Premio de Moto2

Gran Premio de MotoGP – parrilla de salida de la clasificación del Gran Premio