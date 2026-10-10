Marc Márquez aprovecha los problemas de Aprilia para ganar al sprint y reventar el Mundial

Sorpresón en Mandalika. Marc Márquez se ha llevado la victoria al sprint en el GP de Indonesia de MotoGP saliendo desde la cuarta posición. Es el primer triunfo del piloto español en este circuito. Aprovechó las caídas de Raúl Fernández y Marco Bezzecchi en la salida y los problemas de Jorge Martín con el neumático para sumar los 12 puntos y, además, colocarse como nuevo líder del Mundial en solitario por primera vez en 2026.

Es sorpresa porque aquí no había ganado nunca, porque salía cuarto y estaba sufriendo mucho en este trazado donde han dominado las Aprilia claramente. Pero las motos de Noale tuvieron problemas y eso siempre lo aprovechó el más listo de la clase, Marc Márquez. Todo comenzó en la salida cuando se formó un acordeón en la primera curva.

Di Giannantonio se metió por el interior, Márquez un poco a su exterior y Bezzecchi y Raúl más al exterior todavía. Los de Ducati se llegaron a tocar ligeramente, Marco tuvo que levantar la moto y se tocó con Fernández y se fueron los dos al suelo. De repente apareció por ese interior Jorge Martín. El madrileño fue el más listo en esa salida y aprovechó que los cuatro se habían ido un poco largos para meterse por el interior y situarse primero, partiendo quinto.

Con Raúl y Bezzecchi fuera de carrera, la batalla por la victoria era cosa de los dos aspirantes al título. Martín lideraba con Márquez a su estela. Pero el de Aprilia tenía mucho más ritmo y en un par de vueltas ya le metía más de un segundo a la moto roja. Marc se centró en evitar que el grupo de atrás de Ogura, Di Giannantonio y Pedro Acosta le dieran caza, ya que la victoria parecía casi imposible.

Pero a cinco vueltas del final todo cambió. Martín tuvo problemas con la presión de los neumáticos y tuvo que dejar pasar al 93, que cogía la cabeza de carrera sin obtener oposición alguna. Jorge intentó dar caza a su rival, pero cuando parecía que estaba ya de vuelta, a dos giros para ver la bandera a cuadros, tuvo un sustazo que casi le cuesta la caída. Se mantuvo encima de la moto, pero perdió dos posiciones con Ogura y Di Giannantonio y acabó cuarto.

Pasó de tener la victoria en su mano a quedarse fuera del podio por problemas en los neumáticos. Esto le ha costado también el liderato del Mundial. Ahora es Marc Márquez el que domina la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre su compatriota y 59 sobre Bezzecchi. Es la primera vez en todo el año que el de Cervera lidera en solitario el campeonato del mundo de MotoGP.