Bezzecchi lidera el póker de Aprilia en Mandalika y Martín recupera el liderato del Mundial

Marco Bezzecchi se ha llevado la victoria en un histórico GP de Indonesia. Por primera vez en su historia, Aprilia ha hecho un póker en MotoGP. El italiano se impuso a un heroico Raúl Fernández, que corrió con dos fracturas en el dedo índice de la mano derecha y acabó segundo. Tercero fue Jorge Martín, que recupera el liderato del Mundial por dos puntos, y cuarto terminó Ai Ogura después de pasar a Pedro Acosta en las últimas vueltas. Marc Márquez terminó sexto.

Esta vez no hubo líos en la salida. Raúl Fernández, a pesar de los problemas en el dedo por la caída de la sprint, salió muy bien y mantuvo la primera posición, con Bezzecchi a su estela. Márquez volvió a salir muy bien. Esta vez fue por el exterior, pero llegó a la primera curva en tercera posición, por delante de Di Giannantonio. Quien no empezó tan bien fue Jorge Martín, que no pudo repetir su espectacular salida de la sprint y perdió varias posiciones de inicio.

Con el paso de las vueltas, Martinator fue recuperando posiciones. Tenía más ritmo que los pilotos que tenía delante y se notaba. Se puso quinto, a rueda de su amigo Fermín Aldeguer, que era el único que se interponía entre él y su rival por el título, Marc Márquez. El murciano se fue al suelo al final de la segunda vuelta, en la penúltima curva, y ya nada ni nadie se interponía entre los dos candidatos al título.

A partir de ahí, Martín fue con todo a por Márquez, tercero en ese momento. No tardó en pasarle. Tenía mucho más ritmo. Se tiró desde su casa y le pasó en la frenada para situarse en posición de podio. El liderato del mundial seguía siendo de Márquez por un punto, pero al de Cervera le fue cayendo el neumático y perdió posición con Acosta también.

Ese resultado le permitía al madrileño recuperar el Mundial. Pero Acosta y Márquez estuvieron varias vueltas jugando al gato y al ratón por culpa de las presiones de los neumáticos. Pedro dejó pasar a la Ducati en la vuelta 13 al ver que tenía baja la presión de sus neumáticos. Estuvo varias vueltas detrás de él hasta que vio que ya había cumplido con el reglamento y no necesitaba la rueda del nueve veces campeón.

En la vuelta 15, el Tiburón atacó de nuevo al 93 y ganó la posición. Pero tuvo que volver a ceder la plaza otra vez. Se mantuvo detrás hasta el final de la vuelta 20, donde se tiró en la penúltima curva para recuperar el cuarto puesto. El Mundial daba un vuelco de nuevo y Martín volvía a ser líder por un punto. Su neumático estaba muy desgastado y poco después le superaba también Ogura. Justo antes se había ido al suelo su compañero Pecco Bagnaia en la curva 17.

En la batalla por la victoria, Fernández dominó durante 18 vueltas. Hasta que su físico dijo basta. En la vuelta 18, Bezzecchi se lo preparó y le adelantó al paso por la curva uno para ponerse en cabeza de cara al final de carrera. En una vuelta le metió un segundo y medio a Fernández. Una vez en cabeza, no falló y volvió a conseguir la victoria casi cuatro meses y medio después. Un triunfo que, además, le permite seguir vivo en la lucha por el Mundial.

Márquez sale vivo de Indonesia

A pesar de ese sexto puesto, Márquez ha salvado los muebles en su circuito criptonita. Mandalika es el trazado que peor se le da al vigente campeón, nunca había cruzado la meta aquí. Llegaba a cuatro puntos de Martín y, aunque tras la sprint se puso líder con 4 de ventaja, se marcha de Mandalika a dos del piloto madrileño que terminó tercero.

Una tercera posición muy valiosa para el de Aprilia porque le permite recuperar el liderato del Mundial tras los problemas de la sprint el sábado. El campeonato está al rojo vivo. Martín sale líder de Indonesia, pero Márquez recupera terreno poco a poco. La igualdad es máxima.