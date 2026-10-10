Raúl Fernández estalla contra Bezzecchi tras tirarle en la sprint: «Lo ha hecho adrede»

Raúl Fernández ha explotado contra Marco Bezzecchi después de que le tirara en la salida de la sprint. El madrileño le acusó de haberlo hecho «adrede». Estaba muy cabreado tras la carrera, porque tenía ritmo de sobra para conseguir la victoria después de lograr la primera pole de su carrera en MotoGP. «Bezzecchi ha hecho algo adrede que no tenía que haber hecho», dijo.

«No sé cómo explicarlo sin que no suene mal o prepotente», empezaba diciendo el de Trackhouse. Raúl se estaba mordiendo la lengua para medir sus palabras, estaba muy caliente y se veía en su rostro. Pero no se pudo controlar y soltó la bomba: «Al final, creo que las cosas de carrera pueden pasar y no pasa nada, nos exponemos a esto y somos deportistas para lo bueno y para lo malo, porque si tú hoy te pasa, te caes y te llevas a alguien o te tiran, mañana puedes ser tú. Es un deporte muy difícil. Lo que peor llevo es la frustración de saber que Bezzecchi ha hecho algo adrede que no tenía que haber hecho».

«La consecuencia de caer puede pasar perfectamente, no pasa nada, nos levantaremos y ya está. Pero es muy feo que nosotros lleguemos a una frenada sabiendo que los dos somos Aprilia, que a priori, en ritmo, estamos un pasito por delante de las Ducati, que podemos hacer primero y segundo, o segundo y primero… Luego, en las carreras pasan muchas cosas, pero a priori, en números, tenemos dos ritmos muy buenos y Bezzecchi solo se ha centrado en empujarme fuera del piano en la frenada. Y ha dejado la puerta abierta a dos Ducati. Es con lo que me quedo. Me sabe muy mal por mi equipo, por Aprilia y creo que no es profesional lo que ha hecho, sinceramente. Él quería llegar a esa frenada delante de mí y ya está. Es lo único en lo que se ha centrado, sin saber que no corríamos él y yo, corríamos todos», añadió.

Respecto a su estado físico, señaló en DAZN que «ahora mismo, estoy un poco anestesiado, porque creo que me puede más la furia que tengo, la rabia que tengo dentro, que lo que tenga en la mano. Uno de los dedos lo tengo roto, tengo una pequeña fisura. Mañana probaré en el warm up porque me han dado el apto, pero no sé si seré capaz, realmente, de correr».

Sobre si Bezzecchi le había dicho algo, Raúl comentó que no: «¿Qué voy a hablar con él? Nadie ha hablado conmigo. Al final, el mensaje antes de carrera era: «No os molestéis, que tenéis los dos muy buen ritmo’. Yo he dicho: ‘Yo voy a hacer esto en la primera curva». Vale. En qué hora lo he dicho. Me ha pegado una host.., perdón, y me ha dejado fuera de la línea».

Por último, Fernández puso en duda su presencia en la carrera larga porque está muy tocado físicamente como consecuencia del choque con Bezzecchi: «No sé si voy a poder correr, sinceramente. Ahora mismo, estoy en caliente, me he tomado algún antiinflamatorio. No sé. Es frustrante. No es frustrante el hecho de que somos deportistas y nos exponemos a todos; es frustrante el hecho de que sea la tercera vez que pasa y que busquen este tipo de cosas. Voy a intentarlo, voy a salir al warm up. No sé cómo dormiré, cómo reposará la mano, la tengo bastante inflamada. Voy a intentarlo sólo por el equipo, por la gente que me apoya, por toda esa gente que se han levantado y que quieren ver MotoGP y que nos apoyan desde casa».

Bezzecchi responde a Raúl

Bezzecchi respondió en DAZN a las acusaciones de Raúl Fernández. El italiano se desmarcó de esas acusaciones y negó haberlo hecho adrede: «No pienso que haya hecho eso, solo he tratado de colocarme en la mejor posición posible para mí. Si piensa eso, no voy a desgastar energías. Es normal pensar así con la adrenalina, yo soy la demostración más grande de eso. Siento que opine así, no soy un piloto incorrecto. Respeto su opinión, pero nunca lo habría sacado queriendo».