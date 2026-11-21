Casey Harrell tiene 47 años y ELA. La enfermedad le dejó un habla muy difícil de entender. Hoy escribe correos, navega por internet y habla con su familia a través de un implante en el cerebro que convierte en texto las palabras que intenta pronunciar.

«Es muy bonito poder mirar a mi mujer a los ojos cuando oye mi voz y le evoca un recuerdo dulce», contó él mismo a través del sistema. También le sirve para hablar con su hija, que en realidad no recuerda nada de cuando su padre aún hablaba, y recordarle cómo sonaba.

Su caso lo ha contado UC Davis Health, el centro médico de la Universidad de California en Davis, en una nota publicada en junio de 2026. Acompañaba un estudio en la revista Nature Medicine sobre casi dos años de uso del implante en su casa.

Atrapado sin poder hablar

La ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, daña las neuronas que controlan el movimiento. Con el tiempo, quien la sufre puede perder la capacidad de andar, de usar las manos y también de controlar los músculos que sirven para hablar.

Cuando entró en el ensayo clínico, Harrell tenía debilidad en brazos y piernas. Su habla costaba mucho de entender y otras personas le ayudaban a interpretarla.

«No poder comunicarse es muy frustrante y desmoralizador. Es como estar atrapado», explicó en 2024. Confiaba en que una tecnología así ayudaría a la gente a volver a la vida y a la sociedad.

Cuatro sensores en el cerebro

En julio de 2023, el neurocirujano David Brandman le implantó el dispositivo, que todavía es experimental. Colocó cuatro grupos de microelectrodos en la zona del cerebro que coordina el habla. Entre todos suman 256 electrodos.

Según el neurocientífico Sergey Stavisky, el sistema detecta el intento de mover los músculos para hablar. Registra las órdenes que esa zona del cerebro envía a los músculos. Después las traduce en fonemas, las unidades del habla, y de ahí en palabras.

Las palabras aparecen en una pantalla y el ordenador las lee en voz alta. En el estudio de 2024, lo hacía con una voz parecida a la que tenía Harrell antes de la ELA, creada a partir de grabaciones antiguas suyas.

Lloró de alegría

En la primera sesión de entrenamiento con datos de su habla, bastaron 30 minutos para que el sistema acertara el 99,6 % de las palabras con un vocabulario de 50.

«La primera vez que probamos el sistema, lloró de alegría cuando las palabras que intentaba decir aparecieron correctamente en la pantalla. Todos lloramos», recordó Stavisky en la nota de agosto de 2024.

En la segunda sesión, el equipo amplió el vocabulario a 125.000 palabras. Con más datos, el sistema llegó a mantener un acierto del 97,5 % en aquel primer estudio.

Casi dos años en casa

El problema era que solo podía usarlo con alguien del equipo delante para ponerlo en marcha. Eso es lo que ha cambiado, según UC Davis Health.

En casi dos años, Harrell lo usó en su casa más de 3.800 horas, casi a diario y por su cuenta. Comunicó más de 183.000 frases y cerca de 2 millones de palabras, con una media de 56 palabras por minuto.

Nicholas Card, autor principal del estudio, contó que a veces lo usaba más de 12 horas seguidas. En las pruebas controladas, el sistema superó el 99 % de acierto con el vocabulario de 125.000 palabras. El propio Harrell dio por correctas, o casi, el 92 % de las frases.

Una vida más llena

Combina el habla con el control de un cursor, así que maneja el ordenador sin ayuda. Envía correos y mensajes, navega y sigue en contacto con familia y amigos. Según la universidad, eso le ayuda a mantener un empleo pese a la parálisis.

«Es una vida más llena de actividad, con amigos y familia, con compañeros de trabajo, y algo que me permite comunicarme de una forma más parecida a mi manera natural que cualquier otra tecnología que haya probado», resumió.

Según Stavisky, sus horas de uso también ayudarán a desarrollar mejores terapias, porque forman el mayor registro cerebral de una sola persona con detalle de neuronas individuales que conocen. El ensayo, llamado BrainGate2, sigue buscando participantes.

La tecnología también ayuda a quienes tienen problemas para moverse. Gayatri, de 20 años, creó una app para dibujar pese al temblor pensando en su abuela. Y el iPhone ya prepara en español su nueva app Salud con la Edad Biológica.

Mucho antes, Leonardo Torres Quevedo ya se preguntaba hasta dónde podía llegar una máquina con su ajedrecista automático.

La información procede de dos notas de UC Davis Health, de junio de 2026 y agosto de 2024. El dispositivo es experimental y su uso está limitado a la investigación.

Crédito de la imagen: UC Davis Health.