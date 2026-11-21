Marc Márquez se ha caído a falta de dos vueltas en la carrera al sprint del GP de Portugal y de esta forma no puede ser todavía campeón del mundo de MotoGP. Márquez iba tercero en la carrera, posición que le valía para ser ya este sábado campeón, pero con esta caída provocada por la lluvia en Portimao casi en el final de la prueba al sprint, todavía no lo es.

La distancia ahora entre Marc Márquez y Jorge Martín es de 55 puntos, que es todavía insuficiente para el catalán. Pero lo sigue teniendo prácticamente hecho: le vale a Marc con ser noveno para ser campeón del mundo en la carrera tradicional de este domingo.

¡NO PUEDE SER! ¡NO PUEDE SER! 😮 Marc Márquez se va al suelo… A DOS VUELTAS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDO 💥 El título tendrá que esperar, al menos, hasta el domingo #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 https://t.co/DK7QjM9xXi — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

Se aplaza así el champagne para Márquez. Al menos hasta este domingo. La caída de Marc deja con opciones todavía a Jorge Martín y a Marco Bezzecchi, aunque lo tienen muy difícil. Es por el momento la gran noticia de esta carrera en Portimao que estaba llamada a coronar de nuevo a Márquez.

En la prueba al sprint, Marc iba tercero, le valía para ser campeón, pero a falta de dos vueltas para el final, se cayó y no terminó. La lluvia, que apareció en ese tramo final de la prueba, le hizo una mala pasada. Este sábado en Portugal, Márquez registró un cero en puntos y la victoria fue para Bezzechi. Martín acabó quinto.

Por suerte para Marc Márquez, tiene mucho margen para ganar su octavo Mundial de MotoGP. Incluso si la cosa se le diera mal este domingo en Portimao, todavía queda la última carrera en Valencia. Para este domingo, a pesar de la caída, le vale al catalán con ser noveno. Si queda de la primera a la novena posición, será ya campeón del mundo.