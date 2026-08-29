Paredes rabia contra España por su sanción en la final del Mundial: «Gavi me dio un golpe en el pecho»

Leandro Paredes ha clamado contra su sanción de diez partidos por sus agresiones en la final del Mundial contra España. El centrocampista provocó una tangana tras el pitido final del encuentro en el que se vieron a varios jugadores argentinos enzarzados con Gavi y que derivó en un contundente castigo del que no está de acuerdo, señalando una supuesta doble vara de medir que supuestamente benefició al futbolista del Barcelona.

A pesar de que ocurrió hace un mes, Paredes no quiso callarse y prefirió hacer una queja pública a la FIFA, calificando el veredicto de desproporcionado por llevarse la mayor sanción que deberá cumplir con Argentina: «Me parece exagerado. Lo raro es que a Gavi le dieron una y fue él el que me dio una piña en el pecho…», confesó después de la victoria de Boca a Lanús en la liga albiceleste.

No contento con ponerlo en la misma balanza, Paredes insistió en que apelará ante el comité para que la FIFA, como mínimo, rebaje el número de partidos de castigo: «Ahora me queda eso porque para mí me parece excesiva. Ojalá la puedan reducir», añadió en zona mixta. Hay que tener en cuenta que la AFA ya presentó una petición formal en la que logró que la FIFA contabilizase como válidos los partidos amistosos más allá de competiciones oficiales.

Unas declaraciones que han encendido en España, ya que no se olvidan de que agredió a Gavi y Eric García en pleno césped delante de millones de espectadores. Otros como Nahuel Molina también salieron en la foto de la polémica después de darle un puñetazo a Rodrigo que le costó siete partidos de sanción. Estos dos y muchos otros jugadores argentinos que no aceptaron la contundente victoria de la Roja en la final del Mundial. Aunque Gavi fue el único que tuvo castigo con un partido, Paredes insiste en que llegará hasta el final para que la FIFA perdone su agresión.