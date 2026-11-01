El Reino Unido toma el mando de la caza de submarinos en AUKUS: liderará tres sensores para drones submarinos que llegarán en 2027

El Reino Unido dirigirá el desarrollo de tres cargas útiles para drones submarinos dentro de AUKUS. Esa alianza de seguridad une a británicos, australianos y estadounidenses. Lo anunció el Ministerio de Defensa británico el 27 de octubre, según su comunicado oficial.

El anuncio cerró una semana de pruebas del ejercicio Maritime Big Play en San Diego. Los tres equipos llegarán a las flotas de drones submarinos de los tres países a partir de 2027. En California, Londres llevó trece embarcaciones sin tripulación y cuatro planeadores submarinos.

Sonar, sensor y efector

La primera carga es un sonar de apertura sintética, que según el comunicado recogerá información detallada del medio submarino. En términos generales, esta técnica suma los ecos que capta el vehículo mientras avanza para formar imágenes precisas del fondo. La segunda es un sensor antisubmarino desplegable, que servirá para detectar y clasificar amenazas bajo el agua.

A la tercera la llaman efector no cinético desplegable. El ministerio solo dice que servirá para «generar efectos bajo el agua», sin precisar cuáles ni definir el término. Como idea general ajena a la nota, en la jerga militar «no cinético» suele designar medios que actúan sin impacto físico ni explosivos.

Según Defensa, el conjunto permitirá vigilar grandes extensiones de océano. También ayudará a proteger infraestructuras submarinas, como cables y tuberías.

Luke Pollard, ministro de Preparación para la Defensa e Industria, lo celebró así: «El Reino Unido está volcado por completo en AUKUS, y esta tecnología de vanguardia demuestra por qué».

Trece drones británicos en California

Maritime Big Play es una serie de ensayos de los tres socios. En ella prueban sistemas autónomos en condiciones reales antes de adoptarlos. La edición del Pacífico tuvo cuatro líneas de trabajo: guerra antisubmarina, letalidad, reabastecimiento en zonas disputadas y guerra en el lecho marino.

De acuerdo con la nota del ministerio, el Reino Unido dirigió la guerra antisubmarina. Aportó trece embarcaciones de superficie no tripuladas, dos blancos antisubmarinos y cuatro planeadores. Todo procedía de seis empresas.

El 19 de octubre, la Royal Navy ya había adelantado que se verían más de 40 tecnologías de los tres países. La describió como la mayor demostración conjunta de sistemas autónomos marítimos hasta la fecha. Al acto acudió el segundo lord del Mar, el vicealmirante Paul Beattie.

Singapur, el 30 de mayo

Las tres cargas forman el primer proyecto estrella del Pilar 2 de AUKUS. Ese bloque se dedica a las tecnologías avanzadas. El Pilar 1, en cambio, busca que Australia tenga submarinos nucleares con armamento convencional.

El proyecto nació el 30 de mayo en Singapur, en una reunión de los ministros de Defensa de los tres países. Según el anuncio de entonces, las cargas reforzarán también la futura flota de submarinos SSN-AUKUS.

Para Sir Stephen Lovegrove, representante especial del primer ministro para AUKUS, son «tres de las cargas útiles de sensores submarinos más avanzadas» que han desplegado los tres países. Defensa enmarca el trabajo en la Armada híbrida que quiere la Royal Navy, con buques tripulados y no tripulados.

El capitán de navío Keith Taylor, de la Royal Navy, puso el foco en el mando común. «Maritime Big Play ofrece a AUKUS una oportunidad única para convertir la autonomía en ventaja operativa», dijo.

Frome, Basingstoke y Dorchester

En San Diego se vieron dos de los cuatro ganadores del Desafío de Innovación Marítima de AUKUS. Son SEA Ltd, con sede en Frome, y Decision Analysis Services Ltd, de Basingstoke. Completan la lista A2i, de Dorchester, y la estadounidense MSI Transducers.

Las cuatro empresas se reparten 3 millones de libras. Con ese dinero desarrollan sistemas de mando, control y cooperación entre equipos submarinos. Defensa destaca que hay una pyme, dos grandes proveedores y una microconsultora.

Doce socios industriales británicos participaron en el ejercicio. El Gobierno vincula la alianza a su Plan de Inversión en Defensa, con 298.000 millones de libras en cuatro años.

Excalibur y su torpedo pesado

A mediados de septiembre hubo otra prueba del Pilar 2. El Reino Unido y Estados Unidos lanzaron un torpedo pesado, desarrollado por Estados Unidos y Australia, desde un dron submarino. Era Excalibur, un vehículo de 12 metros fabricado en Plymouth, según Downing Street.

Ninguno de los dos países había disparado antes un torpedo desde un vehículo submarino sin tripulación. OKdiario ya contó los detalles de aquel disparo desde el Excalibur.

La Royal Navy ha publicado además un aviso preliminar de mercado para el programa Type 93, según su nota del 19 de octubre. Serán grandes drones submarinos que trabajarán junto a los submarinos de ataque tripulados para buscar y destruir submarinos enemigos.

En esta carrera hay más actores. La Armada de Estados Unidos ha probado un centinela submarino que detecta drones. China, por su parte, construye un buque nodriza para drones submarinos gigantes.

Costes y detecciones siguen en blanco

El Ministerio de Defensa no ha dicho cuánto costarán las tres cargas ni qué empresas las fabricarán. Tampoco detalla cuántas unidades recibirá cada país ni en qué drones se instalarán.

Los resultados de San Diego siguen sin publicarse. La nota habla de integración y de mando común, pero no da datos de detecciones, distancias o fallos. Y la fecha de 2027 es, por ahora, un objetivo.

La nota se ha publicado en la web del Ministerio de Defensa del Reino Unido el 27 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa del Reino Unido.