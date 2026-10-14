Alemania arranca la fabricación en serie de más de 5.000 drones para Ucrania: el Anubis carga hasta 40 kilos y un operador humano elige cada objetivo

En una nave del área de Múnich, con una bandera de Ucrania y otra de Alemania colgadas al fondo, ya salen los primeros fuselajes negros de un dron de ataque llamado Seth X. Son las primeras unidades de un pedido de más de 5.000 drones para Ucrania que paga el Gobierno alemán y que, según dpa, debe estar terminado a mediados de 2027.

Detrás está Auterion Airlogix Joint Venture GmbH, una empresa conjunta creada en febrero de 2026 por la germano-estadounidense Auterion y la ucraniana Airlogix. «Por primera vez se fabrican en serie drones de ataque pesados en suelo alemán», resume la nota de prensa que Auterion publicó en Múnich el 21 de septiembre.

Dos modelos y un pedido de más de 5.000 unidades

Según esa misma nota, el contrato «financiado por el Gobierno alemán» cubre dos aparatos: el Seth X, un sistema de ataque de medio alcance, y el Anubis, un sistema de ataque pesado.

La ficha técnica que Auterion ha colgado en su web atribuye al Anubis una carga útil de hasta 40 kilos, una velocidad de 198 km/h, hasta 90 minutos de vuelo, un alcance máximo de vuelo de hasta 700 kilómetros y un alcance táctico de hasta 1.500 kilómetros. Su peso máximo al despegue es de 75 kilos.

El Seth X es mucho más pequeño: 14 kilos de peso máximo al despegue, una carga de hasta 3,2 kilos, 108 km/h y un alcance de hasta 105 kilómetros. Según la ficha, se lanza desde contenedores individuales.

Los dos son drones de un solo uso. La agencia dpa, en la información que recogieron varios diarios alemanes el 3 de septiembre, explicó que se les llama coloquialmente drones kamikaze porque «los aparatos cargados de explosivos no están pensados para volver».

Ucrania pone los fuselajes y Auterion, el software

El reparto de trabajo es sencillo. Airlogix, fundada en 2020 y centrada en defensa desde 2022, aporta los diseños de los fuselajes, que llevan años en el frente. Auterion pone el sistema operativo y la autonomía.

La nota de septiembre detalla que ambos modelos llevan navegación terminal guiada por inteligencia artificial y pueden operar sin GNSS, las señales de satélite de sistemas como GPS o Galileo, que la guerra electrónica rusa intenta bloquear o falsear. También quedan preparados para coordinarse en enjambre en el futuro mediante Nemyx, el software de Auterion para grupos de drones.

Hay un matiz que la empresa subraya. «Un operador humano designa cada objetivo; el software automatiza la ejecución después de esa decisión», escribe Auterion.

Lo que dicen los directivos de las dos empresas

«El primer fuselaje que sale de la línea es el momento en que un contrato se convierte en capacidad», dijo Lorenz Meier, fundador y consejero delegado de Auterion. «Alemania tiene ya una línea de producción para armamento de precisión asequible en grandes cantidades. Este año entregamos sistemas ya desplegados y probados, a un coste y a un ritmo que hacen de la disuasión algo que de verdad se puede almacenar».

Vitalii Kolesnichenko, consejero delegado de Airlogix, habló de lo que aporta cada parte. «Esta alianza reúne lo que ninguna de las dos empresas podría lograr por separado: nuestros fuselajes probados en combate, el software de autonomía de Auterion y la capacidad industrial alemana», afirmó.

«Estamos agradecidos al Gobierno alemán por su confianza y a nuestros socios de Auterion por la rapidez y la seriedad que aportan a este trabajo», añadió. «Ver Seth X y Anubis en producción en serie es un hito para nuestro equipo y para todas las personas a las que protegerán estos sistemas».

Del apretón de manos en Berlín a la cadena de montaje en seis meses

El acuerdo se cerró el 14 de abril en Berlín, durante las primeras consultas intergubernamentales entre Alemania y Ucrania en más de 20 años. Según la nota de Auterion de aquel día, Alemania firmó con Ucrania un acuerdo de cooperación para que la empresa conjunta ejecutara su primer contrato, «el mayor pedido de producción alemán de drones de ataque autónomos pesados hasta la fecha».

«Este contrato demuestra que Europa puede moverse a escala», dijo entonces Meier. Kolesnichenko fue más gráfico: «Nuestros ingenieros construyeron estos sistemas bajo el fuego».

El canciller Friedrich Merz y el presidente Volodímir Zelenski vieron los drones en la Cancillería antes de reunirse. En la rueda de prensa posterior, Merz dijo que habían acordado más apoyo «en defensa aérea, en armas de largo alcance, en drones y en munición de artillería».

«Ningún ejército de Europa ha sido tan probado en combate en las últimas décadas como el de Ucrania», añadió el canciller, según la transcripción del Gobierno alemán. Por eso, defendió, esta cooperación tiene también «un beneficio especial para nosotros, para nuestra seguridad».

Según la nota de septiembre, la empresa pasó de su fundación a los primeros fuselajes en seis meses porque partió de diseños ya probados en combate en lugar de abrir programas de desarrollo nuevos.

Una segunda fábrica y planes fuera de Alemania

Además de la planta cercana a Múnich, cuya ubicación exacta no se ha hecho pública, la producción se extenderá a otra fábrica en el este de Alemania, según dpa. La empresa conjunta espera nuevos pedidos y un encargo a largo plazo.

El 5 de octubre, Airlogix contó en su web que Kolesnichenko y Meier habían presentado en la Resilience Conference de Londres sus planes para llevar este modelo a otros países. «Entre las prioridades están el Reino Unido y Canadá. También estudiamos desarrollar la cooperación en Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Estados Unidos», escribe la compañía.

El contexto es una guerra en la que los drones mandan, desde los que acosan a los blindados en el frente, como el tanque Abrams que recibió más de 20 impactos en Pokrovsk, hasta los de largo alcance que Ucrania ya ha lanzado sobre la región de Moscú, como en el mayor ataque con drones contra la capital rusa. Según el Kyiv Independent, Zelenski fijó el 28 de agosto el objetivo de lanzar 1.000 drones al día contra Rusia.

Lo que todavía no se sabe

Ni Berlín ni las empresas han publicado el importe del contrato. La agencia dpa lo sitúa en unos 300 millones de euros y lo atribuye a fuentes de la industria; el Kyiv Independent da la misma cifra citando al diario económico Handelsblatt. No hay ningún documento oficial que lo confirme.

Tampoco se conoce cuántas unidades corresponden a cada modelo ni el calendario exacto de entregas. Meier solo ha dicho que empezarán a entregar sistemas «este año».

La ficha técnica deja además una duda sin explicar: junto al alcance táctico de 1.500 kilómetros del Anubis, indica un «alcance máximo de vuelo» de hasta 700 kilómetros, y con 90 minutos de autonomía a 198 km/h salen menos de 300 kilómetros. Auterion no aclara cómo se calcula cada cifra, así que el rendimiento real en combate está por comprobar.

La información se ha publicado en la nota de prensa de Auterion del 21 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: Auterion.