Telefónica dispara su beneficio global y gana 464 millones frente a las pérdidas de 1.080 millones de 2025

Telefónica dio un vuelco a sus resultados en los nueve primeros meses de 2026 y pasó de registrar unas pérdidas de 1.080 millones de euros en el mismo periodo del año anterior a obtener un beneficio neto global de 464 millones de euros. La mejora supone un cambio de 1.544 millones en el resultado de la compañía, impulsado por el crecimiento de sus principales mercados y la evolución positiva de su negocio operativo.

La recuperación resulta todavía más significativa si se analizan exclusivamente las operaciones continuadas del grupo, es decir, los negocios que permanecen dentro de su perímetro de actividad. En este caso, Telefónica obtuvo un beneficio neto de 1.333 millones de euros hasta septiembre, un 21,6% más que un año antes. Esta cifra refleja la evolución de la actividad recurrente de la operadora, una vez separadas las operaciones discontinuadas, entre las que figuran los negocios de Chile y Colombia, ya vendidos.

La compañía presidida por Marc Murtra consiguió además acelerar su crecimiento durante el tercer trimestre, cuando registró un beneficio neto global de 802 millones de euros, un 191,1% más que en el mismo periodo de 2025. Si se consideran únicamente las operaciones continuadas, las ganancias entre julio y septiembre ascendieron a 860 millones de euros, con un incremento del 151,3%.

La evolución de los resultados permitió a Telefónica revisar al alza sus principales objetivos financieros para el conjunto de 2026, especialmente los relacionados con la rentabilidad operativa y la generación de caja.

Telefónica mejora sus previsiones de beneficio operativo y generación de caja

La mejora del negocio se trasladó a las principales magnitudes financieras de la compañía. Entre enero y septiembre, Telefónica alcanzó unos ingresos de 24.825 millones de euros, un 2,8% más a tipos de cambio reales, mientras que su EBITDA ajustado se situó en 8.846 millones, con un crecimiento del 4,6%. Se trata del mayor incremento de este indicador de rentabilidad operativa registrado por el grupo en la última década.

El crecimiento se aceleró durante el tercer trimestre, con unos ingresos de 8.433 millones de euros, un 4,8% más, y un EBITDA ajustado de 3.078 millones, un 6,2% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior.

Estos resultados llevaron a Telefónica a elevar su previsión de crecimiento del EBITDA ajustado para 2026, que ahora espera situar ligeramente por encima del 2,5%, frente a la horquilla anterior de entre el 1,5% y el 2,5%.

La operadora también mejoró sus expectativas de generación de caja. El crecimiento previsto del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) pasó a situarse por encima del 3,5%, mientras que el objetivo de flujo de caja libre aumentó desde aproximadamente 3.000 millones hasta los 3.100 millones de euros.

En los nueve primeros meses, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas alcanzó los 1.963 millones de euros, un 10,7% más. Sólo durante el tercer trimestre ascendió a 1.018 millones, lo que representa un crecimiento del 220,1%.

La compañía también redujo su endeudamiento. Su deuda financiera neta terminó septiembre en 25.186 millones de euros, tras disminuir en 1.600 millones desde comienzos del ejercicio. Se trata de la mayor reducción registrada durante los nueve primeros meses de un año desde 2021.

«El plan está demostrando su eficacia y nos permite ser más ambiciosos», destacó Murtra, que vinculó la evolución de los resultados a la ejecución de la estrategia Transform & Grow.

Telefónica España logra su mayor crecimiento de ingresos en más de 15 años

Uno de los principales motores de los resultados fue el mercado español, donde Telefónica alcanzó en España los 9.828 millones de euros de ingresos entre enero y septiembre, un 2,5% más que un año antes. Este incremento representa el mayor crecimiento de la facturación de Telefónica España en más de 15 años, según los datos publicados por la operadora.

La evolución del negocio nacional también se reflejó en el tercer trimestre, cuando los ingresos ascendieron a 3.316 millones de euros, un 2,6% más. El EBITDA ajustado creció igualmente un 2,6%, hasta alcanzar los 1.199 millones de euros.

En el acumulado de los nueve primeros meses, el EBITDA ajustado de Telefónica España se situó en 3.501 millones de euros, un 2,3% más.

La compañía atribuyó parte de esta evolución a la fortaleza de su actividad comercial, al aumento de los clientes de fibra y telefonía móvil de contrato y a la mejora de sus indicadores de fidelización. La tasa de abandono de clientes se situó en el mínimo histórico del 0,7%, mientras que el ingreso medio por cliente alcanzó los 90,4 euros.

Brasil también contribuyó al crecimiento del grupo. Los ingresos de Telefónica en este mercado alcanzaron los 7.907 millones de euros hasta septiembre, un 13,5% más a tipos de cambio reales, mientras que el EBITDA ajustado aumentó un 16,2%, hasta los 3.473 millones.

La evolución conjunta de España y Brasil permitió compensar la debilidad de otros negocios, como Alemania, donde la operadora registró descensos tanto en ingresos como en EBITDA ajustado.

Con estos resultados, Telefónica confirmó además su previsión de distribuir un dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción correspondiente a 2026, cuyo pago está previsto para junio de 2027, sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas.