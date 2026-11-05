Marcos Contreras presidirá el nuevo consejo asesor de B2C, el negocio de particulares de Telefónica, dirigido por Óscar Candiles. El órgano estará integrado por directivos de la compañía y perfiles procedentes del ámbito empresarial, institucional y de los medios de comunicación.

El nuevo consejo toma como referencia el anterior órgano asesor de Movistar Plus+, del que Contreras formaba parte y que estaba presidido por Javier de Paz.

Contreras cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito empresarial y financiero. Entre sus responsabilidades figuran su vinculación con CriteriaCaixa, la vicepresidencia ejecutiva de Corporación Empresarial Cajasol y su etapa como consejero de Banca Cívica.

La creación del nuevo órgano se produce en plena transformación de Telefónica España, que ha aprobado una reorganización de su modelo operativo para simplificar su estructura, eliminar duplicidades y agilizar la toma de decisiones.

Cambios en la cúpula

La compañía ha redefinido su organización en torno a tres grandes unidades de negocio independientes: B2B España, centrada en empresas y administraciones públicas; B2C España, que engloba el negocio residencial, y Mayorista España, dedicada a las relaciones con otros operadores.

Según explicó Telefónica en su comunicado oficial del 30 de septiembre, el objetivo de esta reorganización es reforzar el foco en cada segmento, impulsar el crecimiento y aumentar la responsabilidad sobre los resultados de cada unidad. El nuevo modelo también pretende acelerar la ejecución de decisiones y aprovechar sinergias entre las distintas áreas.

B2C España, bajo la dirección de Óscar Candiles, agrupará el negocio residencial, incluidos los servicios de conectividad y televisión, el hardware y los dispositivos, así como los contenidos de Movistar Plus+. Telefónica busca reforzar este segmento y explorar nuevas oportunidades de crecimiento tanto en España como en otros mercados.

En esta línea, la compañía anunció el pasado 23 de septiembre la creación de una Dirección de Hardware y Dispositivos dentro de B2C, que estará liderada por Alberto Ruano, procedente de Lenovo. La nueva unidad centralizará la relación con fabricantes, la gestión del catálogo, la comercialización, la logística y el aprovisionamiento.

Telefónica también ha señalado que España debe convertirse en una plataforma desde la que desarrollar y escalar servicios digitales en mercados internacionales, con especial atención a áreas como la ciberseguridad, el cloud, la inteligencia artificial y nuevos negocios vinculados al ámbito residencial.

La reorganización forma parte de la estrategia de la compañía para simplificar su modelo operativo, reforzar sus negocios principales y ganar agilidad en un mercado cada vez más competitivo.