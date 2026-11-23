Lejos de Hollywood, las alfombras rojas y los grandes acontecimientos, Hugh Grant ha encontrado su particular paraíso en el sur de Francia. El actor británico, conocido por películas como Notting Hill, tiene una casa en la Provenza que se ha convertido en uno de sus lugares favoritos. Allí disfruta de algo que considera cada vez más valioso: tranquilidad, privacidad y tiempo con su familia.

A sus 66 años, Grant no necesita una isla privada ni una espectacular mansión frente al mar para desconectar. Su refugio está en Eygalières, un pequeño pueblo de la Provenza francesa. Un destino alejado del bullicio de la Costa Azul que ha conquistado por completo al intérprete.

El actor habló de esta relación especial con Francia durante una entrevista en el programa de Stephen Colbert en 2023. Allí reconoció que había encontrado un lugar en el que consigue sentirse verdaderamente cómodo. «Tengo una casa allí y es el único lugar del mundo donde me siento bien y feliz», confesó.

Sus palabras dejan claro que esta propiedad representa mucho más que una segunda residencia. Para el protagonista de numerosas comedias románticas, Provenza es el lugar al que acudir cuando necesita olvidarse de las obligaciones profesionales y disfrutar de una vida más sencilla.

Una casa tradicional en plena Provenza

La vivienda que conquistó al artista responde a la arquitectura característica de la región. Se trata de una casa de piedra con jardín, rodeada por el paisaje mediterráneo de los Alpilles. Un entorno muy diferente al de las grandes ciudades y los destinos turísticos más concurridos.

La adquisición también tuvo algo de casualidad. Un amigo que ya vivía en la zona le avisó de que había otra propiedad disponible muy cerca de su propia residencia. Grant encontró así una oportunidad que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de su vida personal.

Desde entonces, Eygalières se ha convertido en uno de sus destinos habituales durante el verano. Allí disfruta de las vacaciones junto a su mujer, Anna Eberstein, y sus hijos. El matrimonio tiene tres hijos en común, mientras que el actor es padre de cinco en total.

La elección de este municipio refleja su preferencia por los lugares discretos. En lugar de instalarse en una de las zonas más exclusivas de la costa francesa, ha apostado por un pueblo pequeño y alejado de las grandes aglomeraciones.

Su pasión por Francia tampoco termina en su casa. Grant ha reconocido que siente una auténtica fascinación por los productos y los comercios franceses. Durante su conversación televisiva bromeó sobre el dinero que suele gastar cuando visita las tiendas de la región.

«Lo compro todo a precios desorbitados», comentó entre risas. También ironizó sobre la reacción de los comerciantes, convencido de que deben alegrarse cada vez que lo ven entrar por la puerta.

Eygalières, el pueblo muy especial

La localidad elegida por el actor se encuentra en el departamento de Bocas del Ródano, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. Según el censo de 2023, cuenta con aproximadamente 1.773 habitantes. Una población reducida que permite conservar buena parte de su carácter tradicional.

El municipio está situado en el entorno de los Alpilles, una zona conocida por sus paisajes mediterráneos. Sus calles, sus construcciones de piedra y sus espacios naturales ofrecen un ambiente tranquilo para quienes buscan unas vacaciones sin prisas.

En Eygalières no hacen falta grandes planes para disfrutar de la estancia. Pasear por sus calles, descubrir pequeños comercios, sentarse a comer tranquilamente o disfrutar del paisaje son algunas de las posibilidades que ofrece.

Además, su ubicación permite conocer otros lugares de interés sin necesidad de realizar largos desplazamientos. Aviñón y Saint-Rémy-de-Provence se encuentran a una distancia razonable en coche. De esta manera, es posible combinar los días de descanso con algunas excursiones por la región.

Una vida lejos de Hollywood

Durante décadas, el intérprete ha desarrollado una carrera marcada por el éxito internacional. Sus películas le han convertido en uno de los rostros más reconocibles del cine británico. Sin embargo, sus preferencias personales parecen estar bastante alejadas del ritmo de la industria cinematográfica.

Su residencia francesa representa esa faceta más desconocida. Un lugar donde puede disfrutar de su familia, pasear y olvidarse temporalmente de la exposición pública. Allí encuentra una tranquilidad que, según sus propias palabras, no consigue experimentar de la misma manera en otros lugares.

La confesión que realizó ante Stephen Colbert resulta especialmente significativa. No habló de Francia como un destino al que acudir simplemente para pasar unos días. Su relación con Provenza parece mucho más profunda.

Tampoco es extraño que haya terminado desarrollando semejante vínculo con la región. La privacidad y el ambiente de Eygalières encajan con su deseo de llevar una vida más discreta cuando no tiene compromisos profesionales.

Y es que no todos los refugios de las grandes estrellas tienen que estar rodeados de playas privadas, mansiones espectaculares o grandes medidas de seguridad. En ocasiones, el verdadero lujo consiste en disponer de una casa en un pueblo donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.