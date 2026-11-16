Los expertos instan a colocar cáscaras de mandarina cerca de puertas y ventanas en noviembre: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Colocar cáscaras de mandarina próximas a los bordes de puertas y ventanas es una costumbre tradicional que está ganando protagonismo en los hogares españoles debido a sus numerosos beneficios. Esta práctica no solo colabora a mantener alejados a los insectos, sino que también brinda un aroma agradable sin necesidad de usar ambientadores.

La piel de esta fruta presenta aceites esenciales con propiedades que cumplen la función de repelente natural. Gracias a estos compuestos, alejar mosquitos, hormigas y otros insectos que tienden a aparecer en viviendas es una posibilidad real. Para tener la casa impoluta, es fundamental mantener alejada a cualquier plaga.

Por otro lado, los restos de la mandarina se pueden usar como un ambientador ecológico, ya que su inconfundible olor cítrico crea una sensación de frescor en el ambiente. El procedimiento es muy sencillo: basta con poner cáscaras en boles o platos pequeños cerca de puertas y ventanas, lo que facilita que el aire disperse su aroma. Aun cuando se secan, su esencia se mantiene en el aire durante días.

¿Por qué colocar cáscaras de mandarina?

Actúa como repelente natural frente a insectos.

frente a insectos. Añade buen olor sin necesidad de usar productos químicos.

sin necesidad de usar productos químicos. Permite dar una segunda vida a un residuo que acaba en la basura.

a un residuo que acaba en la basura. Es una alternativa ecológica, económica y para todo el mundo.

En España, la época de mandarinas comprende desde mediados de septiembre hasta abril o mayo, si bien el periodo de mayor abundancia, consumo y calidad se concentra de noviembre a marzo. Por eso, es ahora cuando podemos encontrarlas más frescas y sabrosas, siendo actualmente la mejor época para llevar a cabo este método.

Comer mandarinas tiene varios beneficios

La mandarina es una fruta apetitosa que aporta múltiples beneficios para la salud. Uno de sus principales suministros es su gran contenido de vitamina C, lo que la eleva a una de las mejores opciones para reforzar el sistema inmunológico. Consumirla con asiduidad colabora a evitar resfriados, infecciones y gripes y fortalece las defensas naturales del organismo.

Otro de sus puntos clave es su facultad para mejorar la salud de la piel. Siendo rica en antioxidantes como los flavonoides y la vitamina C, impulsa la producción de colágeno, lo que brinda una piel más firme, saludable y luminosa. Asimismo, la mandarina ayuda a la digestión gracias a su contenido de fibra, colabora al disminuir los niveles de colesterol malo y añade ácido fólico, un nutriente clave en la formación de glóbulos rojos.