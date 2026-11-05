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El objetivo actual de vacunación es alcanzar una cobertura del 75% en personas de 60 años o más y en embarazadas y del 60% en personal sanitario y sociosanitario y en niños de 6 a 59 meses. A este respecto, el Dr. José María Eiros Bouza, Catedrático de Microbiología y Director del Centro Nacional de la Gripe de la Organización Mundial de la Salud en Valladolid, indica en el marco del Día Mundial de la Gripe, que se celebra cada 1 de noviembre, que las coberturas vacunales se sitúan por debajo de estos objetivos establecidos: en personas mayores de 65 años fue de un 58,5%; en personal sanitario de un 45,5%; en embarazadas de un 61,2%; y en lactantes de 6 a 11 meses, de un 54,3%, según datos provisionales del sistema de información de vacunaciones correspondientes a 2025.

«La distancia entre ambas cifras es considerable, en especial en el personal sanitario, cuya vacunación protege además a los pacientes atendidos», subraya el Dr. Eiros Bouza. Por ello, los profesionales sanitarios insisten en la importancia de vacunarse ya que, aunque no evita todas las infecciones por los virus de la gripe, reduce las hospitalizaciones, las complicaciones y la mortalidad en los grupos de riesgo y disminuye la presión asistencial durante el pico epidémico.

La gripe provoca cada temporada 29.000 hospitalizaciones, 2.200 ingresos en UCI y alrededor de 1.600 muertes, según el Libro Blanco de la Gripe en España 2026-2027: Recomendaciones, evidencias y retos. Además, el informe señala 14 recomendaciones estratégicas, entre las que destacan la priorización de las vacunas de inmunogenicidad aumentada en las personas mayores, la evaluación sistemática de los resultados en salud, la mejora de la accesibilidad a la vacunación, la implicación activa de los profesionales sanitarios y la consideración de la vacunación frente a la gripe como una inversión estratégica para el sistema sanitario.

Ingresos, fallecimientos y coste

Asimismo, cabe destacar que aproximadamente el 7,8% de los hospitalizados requirieron ingreso en UCI y el 5,7% fallecieron en el hospital a causa de la gripe. Por franjas de edad, el 60% de los hospitalizados se produjo en mayores de 65 años y el 82% de los fallecidos eran ancianos. En cuanto al coste directo anual de la gripe, se estableció en aproximadamente 128 millones de euros por temporada.

El experto explica también que la vacunación de la población infantil reduce la transmisión comunitaria y la vacunación del personal sanitario protege a los pacientes atendidos. En cuanto a las medidas no farmacológicas, como la higiene de manos, la ventilación, el uso de la mascarilla en entornos sanitarios y la permanencia en el domicilio durante la fase sintomática, complementan la vacunación, pero no la sustituyen.

Una enfermedad infecciosa transmisible

En este sentido, el Dr. Eiros hace hincapié en la importancia de celebrar el Día Mundial de la Gripe con el fin de incidir en la relevancia de estos virus respiratorios como agentes de una enfermedad infecciosa transmisible, que han sido capaces de generar pandemias. «Hemos avanzado en sensibilizar sobre la importancia de la alimentación, el sueño necesario y la actividad física e intelectual, por lo que también es necesario transmitir a la población que la vacunación se integra también en un estilo de vida saludable». Asimismo, el especialista aboga por incluir contenidos en los planes de estudio que avalen esta argumentación.

En cuanto a las previsiones de la tasa de afectados por los virus de la gripe esta temporada, los indicadores de afectación gripal en los países del hemisferio sur ponen de manifiesto que su temporada gripal fue moderada. Asimismo, los indicadores del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), que actualiza con periodicidad semanal el seguimiento de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), entre ellas la gripe, y las infecciones por SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial, recogen que, hasta el momento, la circulación global de virus gripales en nuestro país se mantiene por debajo del umbral epidémico.