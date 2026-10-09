Puente reconoce el fracaso del Gobierno con la vivienda: «No tenemos herramientas para resolver el problema»

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha reconocido este viernes que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no cuenta «con las herramientas necesarias» para solucionar «a corto plazo» la crisis de vivienda y que por ello ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre.

Así, uno de los hombres fuertes de Sánchez admite el fracaso del Ejecutivo con la vivienda, en unas semanas de campaña en las que la izquierda intenta hacerse fuerte en este mismo ámbito, a la vez que señala a PP, Vox y Junts por tumbar los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados.

Puente ha dicho que el Gobierno no fue «suficientemente previsor» en materia de vivienda durante su primer mandato, momento en el que el Ejecutivo contaba con una mayoría parlamentaria más clara para haber actuado, y ha reconocido que en la actualidad carece de las «herramientas necesarias» para resolver el problema en el corto plazo.

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro socialista se ha justificado alegando que, cuando llegaron al Gobierno en 2018, la vivienda «no era el primer problema que estaba encima de la mesa», ya que hubo que afrontar emergencias como la pandemia del coronavirus, que centraron la atención del Ejecutivo.

«No se fue lo suficientemente previsor y hoy llegamos a la situación en la que estamos, quizá porque en esa legislatura el foco, la atención del Gobierno no estuvo ahí», ha señalado Puente, añadiendo que la problemática de la vivienda se ha puesto de manifiesto «con toda crudeza» en este segundo mandato y especialmente en los últimos dos o tres años.

Durante la entrevista, ha definido el caso de Maricarmen, la mujer desahuciada de su piso de alquiler de Madrid y fallecida hace dos días, como un «revulsivo» y una «espoleta» que obliga a intensificar los mecanismos de actuación.

A este respecto, ha afirmado que en España no se está garantizando actualmente el derecho a una vivienda digna y ha considerado «intolerable» que se supediten los derechos básicos a la especulación o al enriquecimiento de unos pocos.

«La obligación de los poderes públicos es establecer un marco que permita que la vivienda no sea un elemento especulativo o no lo sea, desde luego, como primera opción, sino que, sobre todo, se facilite el acceso a ese derecho y el que quiera ser rico, que se dedique a otras cosas, o que, desde luego, sea un poco menos rico con la vivienda. De eso se trata, y podemos darle todas las vueltas que queramos. Hay que regular muchas cosas, hay que introducir un paquete importante de vivienda pública, que en este momento España no tiene, y eso llevará tiempo. Vamos a facilitar que la gente no sea pobre, por encima de que se haga rica», ha subrayado.