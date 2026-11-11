¿De verdad, señor Pere Joan Pons?

Escribo estas líneas seis días después de que Pere Joan Pons asumiera, el 3 de noviembre, el cargo de delegado del Gobierno en Baleares. Hablamos de un Armengol boy en toda su dimensión, como también lo son Iago Negueruela y, por supuesto, Rosario Sánchez: los tres están cortados por el mismo patrón de un nauseabundo sectarismo. Por una simple cuestión de cortesía, y coincidiendo con su padre, Damià Pons, un histórico del PSIB-PSOE, con lo que ello significa hoy, le transmití mis felicitaciones por el nombramiento de su hijo. Lo hice, con todas las reservas, para regalarle los oídos al buen hombre.

Nada más aterrizar en el cargo, Pere Joan Pons ha dicho tres barbaridades de enorme significado. En primer lugar, ha asegurado que no va a mantener una posición neutra en el ámbito político desde su cargo. Y, dicho y hecho, ha empezado por atacar a la presidenta Marga Prohens, al parecer por exigencia directa de La Moncloa, donde saben bien que Rosario Sánchez ni por asomo es la rival que puede desbancar a Marga Prohens (PP) de la Presidencia del Govern.

Empezaba este espécimen de extrema izquierda acusando a Marga Prohens por sus declaraciones sobre la inmigración ilegal que delinque por sistema y reclamando la expulsión inmediata de quienes cometan actos graves. Una posición de sentido común, compartida por una ciudadanía harta de sentirse avasallada, pero que Pere J. Pons prefiere calificar de extrema derecha, en perfecta sintonía con Vox, que para esta extrema izquierda representa el fascismo. ¡Manda huevos, pequeño Pons! Y, encima, tanto sectarismo desde la Delegación del Gobierno, entrando así en conflicto directo con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público —que le afecta directamente—, donde queda claro que todo delegado del Gobierno debe mantener una actitud estrictamente institucional y neutral, de acuerdo con el marco legal y constitucional. Va a ser que Pere Joan Pons es un perroflauta disfrazado de traje y corbata.

La segunda barbaridad, también relacionada con la inmigración ilegal, llegó cuando se atrevió a excretar que lo de Ceuta no fue una invasión porque, en realidad, «eran adolescentes con camisetas de la Selección Española». Tiene que ser una broma. Atreverse a insultar con tanta desfachatez a la población ceutí… Y, ante semejante afirmación, la respuesta del director general de Inmigración, Manuel Pavón, fue todo un acierto al proponerle un acto de excelsa valentía, incluso heroico: «Vaya a Ceuta y dígaselo a los ceutíes».

Probablemente, ya tenemos, como mínimo, un segundo galgo de Paiporta en versión Ceuta, porque no creo que Pere Joan Pons tenga el coraje necesario para escupir a los ceutíes con esta boutade. Dicho en román paladino: «Os jodéis, que mi puto amo, el yerno del proxeneta, es lo que quiere que diga, porque soy socio del Loro Park».

Lo más curioso del caso es que apeló a lo siguiente: «He estudiado Derecho Internacional e invasión es una operación militar». ¿Nadie le ha explicado en TikTok lo que es una guerra híbrida? ¿Nadie le ha contado tampoco que había barcos de guerra marroquíes en aguas de Ceuta y que, dirigiendo a los 100.000 invasores magrebíes, había militares y cargos policiales? Yo no he estudiado Derecho, como él. Pero sí Ciencias de la Información, como él, y detecto de inmediato a un fantoche; es decir, a una persona ridícula, como él.

La tercera barbaridad lo conecta con su colega Francisco Martín, defensor de la okupación en la madrileña Puerta del Sol. Porque poca cosa es Pere J. Pons, quien, nada más llegar a la Delegación del Gobierno de Baleares, criticó el desalojo policial de la acampada perroflauta en la Plaza de España de Palma, al igual que sus colegas delegados sanchistas arreu de España. Todos, tal para cual. ¿Desconoce este delegado que existen las ordenanzas municipales?

El problema para hacerlas cumplir, en situaciones extremas, es que se hace necesaria la existencia de unidades locales de intervención inmediata, cuya creación hoy por hoy presenta una excesiva complejidad. En el pasado las hubo en Palma, cuando el jefe de la Policía Local era Joan Feliu, militar de carrera, durante la etapa del socialista Ramón Aguiló como alcalde. Viví su estreno en el Parc de la Mar, en los años ochenta, cuando un concierto de rock duro se complicó mucho. Un grupo de policías locales, equipados con casco y escudo, iba a intervenir, pero el coordinador de espectáculos de Cort, Rafel Oliver, pudo convencer a Joan Feliu para que retirara los efectivos y, al final, no pasó nada.

Se ha deteriorado tanto en los últimos años el monopolio de la fuerza por parte de las unidades policiales de intervención inmediata, nacionales o locales, que, en este proceso, también se ha perdido autoridad por la actitud irresponsable de servidores públicos como Pere Joan Pons. ¿De verdad esta poquita cosa, al amparo de las enaguas de Armengol, es el nuevo delegado del Gobierno?

¿Cómo te atreves, Pere Joan Pons, a estrenarte en el cargo apelando al muro como tu única baza? ¿De verdad, a tus 56 años, sigues jugando a los indios? Yo también lo hacía en mi infancia, pero mira por dónde: crecí. ¿Tú no?

Pensar que todavía hay gente que os vota, nada menos que 156.000 personas, como mínimo… El 29-N sabremos si esto tiene remedio y, si no, siempre nos quedará Cracovia, donde ir a suicidarnos románticamente en el río Vístula.