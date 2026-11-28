OKDIARIO ha captado la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aterrizando en el aeropuerto de Madrid-Barajas en uno de los jets privados que ha usado durante las dos semanas de campaña electoral a razón de 7.000 €/hora como media. Fue el martes pasado al regresar a las 23:30 horas de sus mítines en Huesca y Barcelona.

El avión es un Cessna 560XL Citation XLS, matrícula EC-NCJ, operado por la compañía Gestair con base en la Terminal Ejecutiva del aeropuerto madrileño. Había salido de Madrid a las 14:31 horas con destino a Huesca donde el candidato del PSOE tenía un acto electoral. De Huesca partió a Barcelona a las 17:31 horas. Sánchez participaba en un multitudinario mitin junto a Salvador Illa en la Fira de Barcelona-Montjuïc. Acabado el acto, Sánchez se subió, de nuevo, a su jet privado y regresó a Madrid en donde aterrizó casi en la medianoche. Seis coches de escolta esperaban a Sánchez y lo condujeron a La Moncloa. Las cinco horas de vuelo sólo de aquel día costaron 35.000 € al PSOE.

¿Cuánto ha pagado el PSOE por el alquiler de estos jets de lujo durante toda la campaña? Sánchez ha volado a una decena de destinos, incluídas las Canarias, entre el 13 y el 27 de noviembre. No siempre ha utilizado el mismo avión que ha captado OKDIARIO, pero todos estaban operados por la misma compañía, Gestair, que es la arrendataria que explota estos aviones, generalmente, propiedad de magnates, bancos o grandes fortunas.

Sánchez ha usado estos aviones en todos sus desplazamientos fuera de Madrid para mitines del PSOE. El día 12 estuvo en Sevilla. Es hora y media de vuelo en total, ida y vuelta a Madrid. Al día siguiente, viajó a Arnedo (una hora más de vuelo) y Pamplona. El sábado 14 de noviembre estuvo en Palma. Otras dos horas. El domingo 15 de noviembre y el lunes 16 se quedó en Madrid. Al día siguiente voló, lunes 17, fue a Albacete. Es una hora más de vuelo que añadir. El martes 18 y miércoles 19, el secretario general del PSOE permaneció en Madrid preparando el ‘Cara a cara’ que perdió con Feijóo al día siguiente.

Sánchez siempre ha vuelto a dormir a casa durante la campaña electoral. Todo un privilegio. Un Cessna privado lo facilita bastante. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han viajado, sobre todo, en furgonetas haciendo cientos de kilómetros por carretera, salvo., por supuesto, para destinos insulares. A Feijóo ha sido fácil verle, en alguna ocasión, en un asiento de turista de un avión comercial.

El viernes 20, Pedro Sánchez viajó a Santiago de Compostela. Otra hora y media en total. El sábado 21, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE se fue a Canarias. Primero, Tenerife y después Gran Canaria. Son, casi, cinco horas y media más. El domingo pasado, día 22, el líder socialista voló a Murcia. Tres cuarto de hora volando para ir y volver. Después, el lunes 23, Abascal estuvo en Córdoba, que es una hora más en el aire entre ida y vuelta.

Al día siguiente, martes 24 de noviembre, Sánchez viajó en el avión que mostramos en esta información, primero a Huesca y de allí a Barcelona. Otras dos horas en el aire. El miércoles 25, Sánchez se quedó en Madrid. También el jueves 26, preparando el debate de televisión. Para cerrar campaña, este viernes, el secretario general del PSOE estuvo en Plasencia. Hora y cuarto volando. La Caja Mágica de Madrid albergó un multitudinario fin de campaña.

En total han sido unas 17 horas las que ha estado volando Sánchez en un Cessna de Gestair durante las dos últimas semanas. Casi 120.000 euros, en una estimación, los que habrá tenido que pagar el PSOE para que Sánchez viajara en jet privado a los mítines socialistas

Gestair

Gestair es la compañía preferida de Sánchez para sus escapadas privadas. Por ejemplo, a Andorra, vía Gerona. La elección de esta compañía no ha estado exenta de polémica. OKDIARIO adelantó hace dos años que la firma aeronáutica es, también, la empresa adjudicataria de los contratos de mantenimiento de los Falcon y Airbus del Gobierno. Contratos que le han asegurado una facturación de cerca de 90 millones de euros.

Sánchez ha usado varios modelos operados por Gestair, aparte del captado por OKDIARIO, durante la campaña. Desde un Bombardier Global Express XRS a un Falcon 200, propiedad la mayoría de magnates y banqueros. Los precios de su alquiler son semejantes.

El Cessna alcanza los 3.500 kilómetros de autonomía. Puede llevar 8 ó 9 pasajeros más dos tripulantes. Tiene lavabo trasero privado y zona de servicio para bebidas calientes y frías.