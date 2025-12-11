Los meteorólogos del hemisferio norte se encuentran en alerta máxima tras observar una división inusual y sin precedentes en la estructura del vórtice polar estratosférico. Este fenómeno ha desencadenado un patrón climático que los expertos califican de «poco común», anticipando una extensa y anómala fase de frío persistente.

La división inusual

El vórtice polar es un inmenso y rápido remolino de aire gélido que normalmente se mantiene confinado a grandes altitudes (más de 30 km) sobre el Polo Norte. Su debilitamiento o calentamiento súbito estratosférico (CSE), el evento que puede provocar su «rotura», es conocido por permitir que el aire ártico escape hacia latitudes medias.

En esta ocasión, la anomalía es la forma en que se ha producido la desestabilización. La estructura del vórtice muestra una división atípica, impulsando un flujo de aire ártico que está generando una secuencia prolongada de olas de frío casi sin intervalo sobre zonas extensas de Norteamérica, especialmente sobre Estados Unidos y Canadá, donde el núcleo del frío parece centrarse sobre la Bahía de Hudson.

Las consecuencias de la anomalía

Los modelos climáticos y las previsiones apuntan a que el patrón gélido no será un evento puntual, sino que podría definir el clima durante el mes actual y la transición hacia el próximo año.

Persistencia del frío : la principal consecuencia es la persistencia de las bajas temperaturas . La división del vórtice provoca que los descensos de temperatura se sucedan rápidamente, con muy pocas fluctuaciones de alivio.

Aumento de nevadas: la anomalía estratosférica prolonga el patrón gélido en la troposfera (la capa atmosférica inferior), aumentando significativamente el riesgo de nevadas importantes en latitudes medias.

Patrón de bloqueo: la situación sugiere el establecimiento de un patrón de bloqueo atmosférico que mantiene el aire frío sobre una misma región, dificultando la entrada de sistemas más cálidos y húmedos.

Aunque la interconexión entre las capas atmosféricas (estratosfera y troposfera) es compleja y no siempre garantiza un impacto directo en la superficie, la velocidad de propagación de este debilitamiento ha sido muy rápida, lo que ha encendido las alarmas sobre un cambio drástico y duradero en el patrón climático habitual del invierno.

La rotura del vórtice polar no es un fenómeno completamente nuevo, pero su magnitud y la forma de la división observadas actualmente lo convierten en un evento extraordinario que obliga a los meteorólogos a monitorizar de cerca el desplazamiento de esta masa de aire polar hacia el sur.