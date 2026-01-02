Cómo fotografiar las Pléyades en enero: guía fácil para captarlas en invierno

Las Pléyades se conocen popularmente como las “Siete hermanas”. Son un cúmulo de estrellas jóvenes y brillantes envueltas en una tenue neblina de polvo estelar. En enero el cielo estará especialmente despejado y es una época ideal para intentar fotografiarlas.

Astronómicamente, las Pléyades constituyen un cúmulo estelar abierto, catalogado como M45. Se localizan a unos 440 años luz de la Tierra, en la zona del cielo que corresponde a la constelación de Tauro. Aunque la tradición habla de “las siete hermanas”, ese número responde más a la mitología que a la realidad física: el cúmulo alberga más de un millar de estrellas, aunque solo unas pocas se distinguen claramente a simple vista.

Las estrellas que dominan visualmente las Pléyades son jóvenes, muy luminosas y extremadamente calientes, lo que explica su característico color azul. Los astrónomos calculan que tienen alrededor de 100 millones de años, una edad muy corta en términos cósmicos. Esto significa que aún no han tenido tiempo de dispersarse ni de evolucionar hacia etapas más avanzadas de su vida estelar.

El origen

El origen de las Pléyades se remonta a una gran nube de gas y polvo interestelar. En una región concreta de esa nube, la gravedad provocó el colapso del material, dando lugar al nacimiento casi simultáneo de numerosas estrellas. Al formarse juntas, comparten una historia común y se desplazan por el espacio de manera similar. Sin embargo, al tratarse de un cúmulo abierto, la unión gravitatoria entre ellas es relativamente débil, por lo que con el paso de millones de años acabarán separándose.

Encuentra las Pléyades

El primer paso es saber dónde mirar. Afortunadamente, las Pléyades están cerca de otros puntos de referencia fáciles de encontrar.

Comienza localizando la constelación de Orión: tiene tres estrellas perfectamente alineadas de su Cinturón. Imagina una línea que sale del Cinturón y se dirige hacia arriba y a la derecha (hacia el noroeste).

Primero, llegarás a la brillante y rojiza estrella Aldebarán, el “ojo” de Tauro, el toro. Sigue en la misma dirección y encontrarás el pequeño y compacto grupo de las Pléyades.

En enero, salen por el este al atardecer y están altas en el cielo durante gran parte de la noche. Las mejores noches son las cercanas a la Luna nueva (18 de enero).

El equipo que necesitas

Puedes comenzar con un equipo muy sencillo, que incluya los siguientes componentes:

Cámara

Necesitas una cámara réflex digital (DSLR) o mirrorless que permita controlar manualmente la configuración. Incluso algunas cámaras compactas avanzadas o teléfonos inteligentes con un “modo profesional” o “astrofotografía” pueden dar buenos resultados.

Objetivo

Un objetivo estándar de 50mm es una excelente opción para empezar. Un objetivo gran angular (como un 24mm) puede mostrar las Pléyades dentro del paisaje estrellado, mientras que un teleobjetivo (85mm o más) te dará una vista más cercana.

Trípode

Absolutamente imprescindible. Para capturar la luz tenue de las estrellas, tu cámara debe permanecer perfectamente quieta durante varios segundos.

Disparador remoto o temporizador

Usar el temporizador de la cámara (un retardo de 2 o 10 segundos) evita que al presionar el botón con tu mano la cámara se sacuda y arruine la toma.

Configuración

Lo primero es cambiar el modo de tu cámara a Manual (M). Los ajustes básicos son los siguientes:

Formato de archivo

Toma las fotos en RAW, si tu cámara lo permite. Este formato retiene mucha más información que un JPEG y te dará mucha más libertad para corregir el color y la luz al editarla.

Enfoque

Cambia a enfoque manual. En la pantalla trasera de tu cámara (modo “Live View”), busca una estrella brillante cerca de las Pléyades y amplía la imagen al máximo. Gira con cuidado el anillo de enfoque del objetivo hasta que la estrella se convierta en el punto más pequeño y nítido posible.

Apertura (número f/)

Configúrala en el valor más bajo posible (como f/2.8, f/3.5 o f/4). Así, el “ojo” del objetivo estará lo más abierto posible, dejando entrar la máxima cantidad de luz de las estrellas.

Velocidad de obturación

Para un objetivo de 50mm en una cámara normal, intenta comenzar con exposiciones de 8 a 15 segundos. Si ves que las estrellas empiezan a alargarse, acorta el tiempo.

ISO

Es la sensibilidad del sensor a la luz. Un buen punto de partida es ISO 800 o 1600. Si la imagen se ve muy oscura, puedes subirlo un poco, pero ten en cuenta que valores más altos (como 3200 o 6400) introducirán más “ruido” (granulado) en tu foto.

Fotografía paso a paso

Para obtener excelentes tomas, sigue estos pasos:

Llega a tu lugar oscuro, monta la cámara en el trípode y apunta hacia las Pléyades .

. Configura la cámara con los ajustes sugeridos.

con los ajustes sugeridos. Activa el temporizador de 2 o 10 segundos.

de 2 o 10 segundos. Toma una foto de prueba . Revisa el resultado en la pantalla. Si solo ves rayitas, reduce el tiempo de exposición. Si la imagen es muy oscura, sube ligeramente el ISO o aumenta un poco el tiempo.

. Revisa el resultado en la pantalla. Si solo ves rayitas, reduce el tiempo de exposición. Si la imagen es muy oscura, sube ligeramente el ISO o aumenta un poco el tiempo. Toma muchas fotos. Entre 20 y 50 tomas idénticas. Esto te permitirá “apilarlas” después en un programa de edición.

Un último consejo: abrígate. Las noches de enero son frías. Vístete con capas, lleva un termo con algo caliente y disfruta del proceso bajo las estrellas.

