Las constelaciones de invierno: las más visibles en el cielo durante enero

El cielo de enero ofrece una de las vistas más gratificantes del año, especialmente en el hemisferio norte. Las noches de invierno traen consigo unos cielos excepcionalmente claros. Esto permite apreciar algunas de las constelaciones más brillantes y famosas. ¿Cuáles? Veamos.

El hexágono de invierno

El hexágono de invierno no es una constelación como tal, sino un enorme asterismo (un patrón de estrellas) que funciona como un mapa. Está formado por las seis estrellas más brillantes del cielo invernal; cada una de ellas pertenece a una constelación diferente.

Estas estrellas son: Sirius, Procyon, Pólux, Capella, Aldebarán y Rigel. Si logras identificar este gran hexágono en el cielo, va a ser más fácil encontrar las principales figuras de la temporada. En enero de 2026, Júpiter estará cerca de la estrella Pólux y esto añadirá un punto de luz extra.

Orión, el punto de partida

La constelación más icónica y fácil de encontrar es Orión, el Cazador. La mejor manera de identificarla es buscando sus tres estrellas. Están perfectamente alineadas y son equidistantes; forman el Cinturón de Orión.

Una vez que localices el Cinturón, verás el resto de la figura del guerrero. Arriba del Cinturón, la estrella rojizo-anaranjada Betelgeuse marca un hombro. Abajo, la estrella azul y brillante Rigel marca un pie. Una vez localizada, Orión actúa como una especie de mapa natural: desde ella es sencillo orientarse para encontrar otras constelaciones cercanas como Tauro, Géminis o Can Mayor. Este recorrido visual es especialmente útil para quienes están empezando a familiarizarse con el cielo.

Justo debajo del cinturón, en la llamada Espada de Orión, se encuentra la Nebulosa de Orión (M42), una inmensa nube de gas donde nacen nuevas estrellas; es visible a simple vista como una mancha borrosa. Orión es tu ancla; sus estrellas apuntan hacia todas las demás.

Tauro y los perros

Siguiendo la línea del Cinturón de Orión hacia arriba y a la derecha (en dirección noroeste), llegas a Tauro, el Toro. Su rasgo más distintivo es la estrella rojiza Aldebarán, que parece el ojo furioso del animal. Está incrustada en un grupo de estrellas en forma de “V”.

Cerca de allí encontrarás un pequeño racimo de estrellas: las Pléyades, también conocido como “las Siete hermanas”. Es un cúmulo estelar precioso a simple vista. Siguiendo la línea del Cinturón de Orión, hacia abajo y a la izquierda, o sureste, verás la estrella más brillante de todo el cielo nocturno: Sirius. Pertenece a la constelación de Canis Major (el Perro mayor).

Volviendo la mirada hacia Orión y subiendo un poco, está Procyon, otra estrella muy brillante que forma parte de Canis Minor (el Perro menor). Sirius, Procyon y Betelgeuse forman un triángulo más pequeño dentro del gran hexágono, llamado el Triángulo de invierno. En la mitología, los dos perros son los fieles compañeros del cazador Orión.

Géminis y el Auriga

Mirando hacia el este de Orión, alto en el cielo, verás Géminis, los Gemelos. Esta constelación se reconoce por sus dos estrellas brillantes y prominentes: Cástor y Pólux; representan las cabezas de los hermanos gemelos. Este enero, Júpiter brillará intensamente justo al lado de ellas y esta zona del cielo será especialmente llamativa.

Finalmente, dirígete a la parte superior del hexágono de invierno. Allí encontrarás la brillante y dorada estrella Capella; pertenece a Auriga, el Cochero. Capella es la tercera estrella más brillante del cielo del norte.

Consejos para la observación

Para no perderte este espectáculo celeste en invierno, sigue estos consejos:

La mejor hora . Desde el anochecer hasta pasada la medianoche, cuando las constelaciones están más altas en el cielo.

. Desde el anochecer hasta pasada la medianoche, cuando las constelaciones están más altas en el cielo. Herramientas . Empieza usando solo tus ojos. Las formas básicas son claramente visibles. Unos prismáticos te permitirán ver la nebulosidad de Orión o la multitud de estrellas en las Pléyades.

. Empieza usando solo tus ojos. Las formas básicas son claramente visibles. Unos prismáticos te permitirán ver la nebulosidad de Orión o la multitud de estrellas en las Pléyades. El entorno ideal . Aléjate de las luces de la ciudad. Las noches cercanas al 18 de enero, que es Luna nueva, ofrecen las mejores condiciones.

. Aléjate de las luces de la ciudad. Las noches cercanas al 18 de enero, que es Luna nueva, ofrecen las mejores condiciones. Tecnología. Aplicaciones como Stellarium son excelentes para confirmar lo que estás viendo en tiempo real.

Las constelaciones de invierno son una puerta de entrada perfecta a la astronomía. Son brillantes, están llenas de historia y se conectan entre sí como un gran mapa en el cielo.

Otros objetos

Además de las constelaciones, el invierno es un buen momento para fijarse en otros objetos del cielo profundo. Con unos simples prismáticos se pueden distinguir cúmulos estelares y zonas nebulosas que, aunque a simple vista ya son interesantes, ganan profundidad y detalle con un pequeño aumento. No hace falta contar con un telescopio sofisticado para disfrutar del espectáculo.

Diciembre marca el arranque perfecto de la temporada de observación invernal. Saber qué constelaciones dominan el cielo según la fecha y la hora facilita mucho la experiencia. Por eso, guías prácticas como la dedicada a las Constelaciones diciembre resultan muy útiles para orientarse y no perderse ninguna de las figuras más destacadas visibles desde España.

Hoy en día, las aplicaciones móviles y los mapas estelares impresos son grandes aliados. Permiten identificar constelaciones en tiempo real y entender cómo el cielo va cambiando noche tras noche. Con un poco de práctica, se empieza a notar cómo las estrellas aparecen antes cada día, recordándonos que el firmamento también tiene su propio ritmo.

