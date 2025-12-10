Los científicos no se lo creen esto es lo que hacen jabalíes y que ahora nadie se va a creer

Un brote de Peste Porcina Africana (PPA) en Barcelona ha encendido todas las alarmas en el sector porcino español, afectando tanto a las granjas como a la fauna silvestre, especialmente a los jabalíes. Hasta ahora se han registrado cinco focos y 91 localidades afectadas, lo que ha obligado al Gobierno a aplicar medidas de emergencia provisionales, entre ellas la restricción de exportación de cerdos y productos derivados desde las zonas afectadas hasta febrero de 2026. La mortalidad de este virus en jabalíes y cerdos domésticos es extremadamente alta, cercana al 100% en los casos confirmados.

La alarma generada por la PPA convive con otra preocupación histórica: la sobrepoblación de jabalíes salvajes, que ha aumentado en más de un millón de ejemplares en las últimas tres décadas. Sin embargo, según Jaume Grau, portavoz de Ecologistas en Acción, la situación se debe analizar desde una perspectiva histórica. «La deforestación de finales del siglo XIX y principios del XX, destinada a poner en cultivo todas las tierras arables, contribuyó a la desaparición de ecosistemas forestales. Además, la caza para consumo humano provocó la desaparición del jabalí en muchos lugares», explica.

Los jabalíes son ‘ingenieros del paisaje’

Grau subraya que los jabalíes desempeñan un papel esencial como «ingenieros del paisaje». El hecho escarbar el suelo en busca de alimento ayuda a oxigenarlo, facilita la dispersión de semillas y contribuye a la limpieza de cadáveres de otros animales, reduciendo el riesgo de enfermedades.

En este contexto, l impacto de la PPA sobre los jabalíes plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de la especie. A pesar de la alta mortalidad, la experiencia en países con PPA endémica demuestra que los brotes suelen permanecer localizados, y las poblaciones que no se infectan pueden crecer hasta que aparece un nuevo foco de enfermedad.

La conducta sedentaria de los jabalíes, su dieta omnívora y su capacidad de adaptación contribuyen a que las poblaciones permanezcan estables en territorios concretos, limitando la expansión del virus a larga distancia salvo intervención humana, como el traslado involuntario de animales infectados durante cacerías o batidas.

En resumen, los jabalíes no son sólo un problema de sobrepoblación ni un riesgo sanitario; son «ingenieros ambientales» cuya actividad favorece la biodiversidad. La Peste Porcina Africana representa un desafíoque obliga a actuar con cautela, evitando la propagación del virus y permitiendo la autorregulación natural de la especie.

Población en España

En los últimos 20 años, la población de jabalíes en España ha experimentado un crecimiento espectacular, alcanzando aproximadamente los dos millones de ejemplares, lo que equivale a un jabalí por cada 25 personas.

El crecimiento poblacional no es homogéneo en todo el territorio. Joaquín Vicente, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del IREC del CSIC, explica que en algunas zonas la población ya se está estabilizando porque se ha alcanzado la carga máxima de la especieo. En el Arco Mediterráneo, desde Francia hasta Murcia, la expansión es significativa, mientras que en Cataluña la caza se ha duplicado en la última década, con 70.736 jabalíes abatidos en 2022-2023.

En la zona de Levante, especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia, la caza de jabalíes se ha triplicado en los últimos 12 años. Asimismo, en provincias de Castilla-La Mancha como Toledo y Ciudad Real, la tradición cinegética y los manejos intensivos del territorio han favorecido densidades elevadas de jabalíes, mientras que en la meseta norte y Madrid el crecimiento poblacional sigue el ritmo de Cataluña.

La gestión de los jabalíes en el futuro representa un desafío. Además, la globalización y las redes de transporte facilitan la rápida llegada de enfermedades como la peste porcina africana desde Europa central y oriental.

Peste Porcina Africana (PCA)

El 26 de noviembre se activaron todas las alarmas en los servicios veterinarios oficiales tras hallarse dos jabalíes muertos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). De inmediato, y siguiendo el protocolo de vigilancia sanitaria de fauna silvestre, se enviaron muestras al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA), donde los primeros análisis detectaron la presencia del virus de la peste porcina africana (PPA). Posteriormente, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio de Referencia dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, confirmó el diagnóstico.

Las recomendaciones oficiales a la población por parte del Ministerio de Agricultura y de la Generalitat están insistiendo en la concienciación de la ciudadanía pidiéndoles que, para tratar de atajar el brote, no accedan a las zonas restringidas y que extremen las medidas de bioseguridad para evitar «transportar» el virus en vehículos, bicicletas o calzado contaminado con restos biológicos, incidiendo en que la PPA es una enfermedad vírica exclusiva del género Suis (cerdos, jabalíes y cerdos salvajes africanos), no representando ningún riesgo para el hombre ni para otras especies animales, ya sea por contacto directo o por consumo, incluso en el hipotético escenario de entrada de productos cárnicos procedentes de un animal infectado en la cadena alimentaria, detalla el Ministerio de Defensa.