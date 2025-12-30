Un equipo internacional de investigadores ha arrojado luz sobre un fenómeno geológico que desafía las percepciones tradicionales sobre la estabilidad de la Península Ibérica.

Según los últimos hallazgos en geodinámica, el bloque ibérico no es una masa estática, sino que se encuentra inmerso en un sutil pero constante movimiento de rotación que está redefiniendo los mapas de riesgos tectónicos en el sur de Europa.

Un giro impulsado por las profundidades

Este desplazamiento no es fruto del azar, sino la consecuencia directa de la compleja interacción entre las placas tectónicas Euroasiática y Africana. La Península Ibérica actúa como un microcontinente atrapado en medio de esta colisión titánica.

Los puntos clave de este fenómeno son:

El sentido del movimiento : los datos de los satélites de alta precisión confirman que la península experimenta una rotación en sentido antihorario .

: los datos de los satélites de alta precisión confirman que la península experimenta una . La velocidad del cambio : aunque para el ojo humano es imperceptible, el giro se produce a un ritmo de escasos milímetros por año, una magnitud pequeña pero geológicamente significativa .

: aunque para el ojo humano es imperceptible, el giro se produce a un ritmo de escasos milímetros por año, una magnitud . El motor geológico: el empuje de la placa africana hacia el norte genera una presión asimétrica que obliga al bloque ibérico a pivotar sobre ciertos ejes estructurales.

Implicaciones para el futuro de la región

Lo que más ha sorprendido a los expertos no es solo el giro en sí, sino cómo este movimiento redistribuye la tensión acumulada en las grietas. Este descubrimiento es crucial por varias razones:

Prevención sísmica : entender este giro permite identificar con mayor exactitud qué zonas de España y Portugal tienen más probabilidades de sufrir terremotos en el futuro , ya que la rotación altera los puntos de fricción en la corteza.

: entender este giro permite identificar con mayor exactitud , ya que la rotación altera los puntos de fricción en la corteza. Evolución del relieve : a largo plazo (millones de años), este proceso transformará los sistemas montañosos de la región , influyendo en la formación de nuevas elevaciones o la apertura de cuencas.

: a largo plazo (millones de años), este proceso , influyendo en la formación de nuevas elevaciones o la apertura de cuencas. Modelos geodinámicos: este hallazgo obliga a actualizar los libros de texto y las simulaciones informáticas que los geólogos utilizan para predecir el comportamiento del manto terrestre bajo Europa.

Un rompecabezas en constante evolución

Este baile tectónico demuestra que la Tierra sigue siendo un planeta extremadamente dinámico. Para España y Portugal, esto significa que su posición en el mapa no es una coordenada fija, sino una trayectoria en constante evolución. La comunidad científica coincide en que este avance es solo la punta del iceberg de una nueva etapa en la investigación geofísica peninsular.