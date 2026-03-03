Los científicos ponen el grito en el cielo: el vórtice polar va a colapsar muy pronto y hay consecuencias

El vórtice polar va a colapsar muy pronto y hay consecuencias inesperadas, los científicos no dudan en poner el grito en el cielo. Será mejor que nos empecemos a preparar ante lo que llega, un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este vórtice que parece indestructible puede acabar siendo la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en unas fechas en las que todo puede ser posible. Una novedad destacada que podría convertirse en un problema para todos. En especial, cuando estamos ante un giro radial que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Estas previsiones del tiempo nos despiertan un modelo de esos que ponen los pelos de punta, las consecuencias de este hecho pueden ser terribles.

Ponen el grito en el cielo los científicos

Los científicos ponen el grito en el cielo ante la llegada de una serie de cambios en los que el tiempo puede alejarnos totalmente de lo que sería habitual en esta época del año. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en determinadas situaciones.

Estaremos pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que cada detalle cuenta lo que pasará es una novedad destacada en estas jornadas en las que cada elemento puede acabar siendo una realidad.

Es hora de conocer lo que puede pasar cuando el cielo empiece a mostrarnos un tiempo totalmente fuera de lo común en estos días que tenemos por delante. Una novedad importante que podría acabar siendo la antesala de algo más.

Con la mirada puesta a un problema que se va incrementando con el paso del tiempo. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en determinados elementos. Los meteorólogos nos advierten de lo que está por llegar.

Las consecuencias del colapso del vórtice polar

El vórtice polar va a sufrir un importante colapso con la llegada de una serie de cambios que los expertos en meteorología se encargan de poner en práctica. Un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver en estos días.

Tal y como nos explican desde MeteoVigo: «Ahora llega la parte más importante de este análisis, con las consecuencias que pueden tener estos movimientos para el inicio de la primavera, meteorológica en España. Lo que queda meridianamente claro es que el vórtice polar estratosférico va a volver a colapsar, manteniéndose más débil de lo habitual en las próximas semanas. Recordemos que cuanto más debilitado está el vórtice, más probabilidades tenemos de ver masas de aire frío descender hacia latitudes medias».

Siguiendo con la misma explicación: «Sin ninguna duda, el vórtice polar estratosférico ha sido uno de los protagonistas de este invierno meteorológico. Se ha mantenido la mayor parte del tiempo muy debilitado y al borde del colapso, algo muy difícil de ver durante un tiempo tan prolongado. En algunas fases del invierno meteorológico ha amagado con fortalecerse para mantenerse fuerte y estable al menos durante algunas semanas, pero podemos decir que no lo ha llegado a conseguir de una forma sostenida en el tiempo».

Desde Meteored nos explican un poco más cómo funciona este fenómeno: «El vórtice polar es una vasta zona de baja presión, llena de aire frío, que gira en sentido antihorario alrededor del polo norte, tanto en la troposfera (la atmósfera inferior) como en la estratosfera (a mayor altitud, entre 10 y 50 km). En condiciones normales, durante el invierno boreal, este vórtice permanece compacto y confina el aire gélido del Ártico a las latitudes polares, favoreciendo un clima más templado en latitudes medias como Europa».

Las consecuencias las podemos empezar a notar: «Según las últimas tendencias de los principales centros meteorológicos, como el ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) y el GFS americano, existe una alta probabilidad de que se produzca un fuerte CSE a principios de febrero de 2026. Este fenómeno consiste en un aumento repentino de las temperaturas en la estratosfera polar, que pueden superar los +40 °C +50 °C en tan sólo unos días. Todo comienza con las ondas planetarias, que a menudo, especialmente cuando pasan sobre América del Norte, interactúan con grandes cadenas montañosas, como las Montañas Rocosas, tendiendo a empujar los flujos de calor hacia la estratosfera, interactuando con los vientos estratosféricos del vórtice polar. Normalmente, los vientos zonales (que soplan de oeste a este) son potentes y repelen estas ondas. Pero si estas son particularmente fuertes, quizás amplificadas por cambios en la corriente en chorro polar, pueden ralentizar o revertir estos vientos. Esta perturbación libera una enorme cantidad».