Los investigadores no dan crédito: los chimpancés dan positivo en alcohol y no es casualidad

En un reciente artículo de Biology Letters nos explican que: «Los animales frugívoros ingieren habitualmente azúcares de frutas y los productos asociados de la fermentación microbiana. El etanol derivado de la levadura dentro de la fruta es una característica crónica descrita recientemente (aproximadamente 14 g d-1) de la dieta de chimpancés, pero aún no se ha demostrado evidencia fisiológica de la exposición. Analizamos la orina recogida de 19 chimpancés salvajes para detectar la presencia de glucurónido de etilo (EtG), un metabolito directo del etanol. Se obtuvieron muestras de orina de individuos del estudio que se alimentaban casi exclusivamente en el dosel de Gambeya albida (=Chrysophyllum albidum) que fructiaba el mástil, frutos recién caídos, cuyo contenido de pulpa-etanol promediaba el 0,09% (±0,01 s.e.; rango de 0,01–0,40%) en múltiples cultivos maduros. De 20 muestras de orina individuales (nueve de mujeres y 11 de hombres, de 10 a 46 años), 17 dieron positivo para EtG a un umbral analítico de 300 ng ml-1; de un subconjunto de 11 de estas muestras positivas, 10 muestras también dieron positivo en un umbral de 500 ng ml-1. Estos valores son altos en relación con las calibraciones del método de prueba para humanos modernos y son consistentes con tasas sustanciales de consumo de etanol a través de frugivory en la naturaleza».

Siguiendo con la misma explicación: «El etanol asociado con la fermentación de azúcares de frutas por levaduras endógenas puede ser importante para la ecología de forrajeo de los consumidores de frutas. A medida que el etanol se acumula dentro de los tejidos de la fruta, puede facilitar la localización de cultivos de frutas maduras a través de la olfacción a larga distancia, ayudar a los frugívoros a evaluar la madurez de la fruta individual a través del olfateo a distancias cortas y provocar estimulación apetitosa en comparación con las frutas no fermentadas [1–4]. Para los primates, se ha sugerido que tales asociaciones de etanol con frugivory son el origen de la atracción humana moderna por el alcohol, con un consumo excesivo derivado de un desajuste evolutivo entre esos niveles de etanol disponibles dentro de una dieta ancestral principalmente frugivora en relación con los disponibles hoy en día (es decir, la hipótesis del «mono borracho») [5]. Se ha estimado recientemente que los chimpancés orientales y occidentales (Pan troglodytes schweinfurthii y P. t. verus, respectivamente) consumen una dosis diaria promedio de 14 g de etanol, basada en las concentraciones medidas dentro de la fruta para las principales especies de su dieta junto con las tasas de consumo anualizadas [6]. Tal dosis corresponde a aproximadamente 1,4 bebidas estándar por día en términos humanos [7]. Sin embargo, tales estimaciones solo proporcionan evidencia indirecta de un consumo sustancial de etanol a través de frugivory».