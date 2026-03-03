Conmoción en la zoología: nace la primera cría en libertad de un animal desaparecido hace más de 100 años

La primera cría en libertad de un animal desaparecido hace más de 100 años es una realidad. En estos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos de la importante de unos seres que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a un futuro en el que determinados animales pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explican desde la fundación de quebrantahuesos: «Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Aragón han realizado el seguimiento de la pareja reproductora, con la colaboración de técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. El pollo se llama Moncayo. Vuelve el quebrantahuesos al Sistema Ibérico y lo hace desde Soria. La Junta de Castilla y León ha confirmado el nacimiento de un pollo de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en libertad en el Moncayo soriano, lo que significa un hecho histórico que marca el regreso de esta emblemática ave al Sistema Ibérico después de más de cien años de ausencia. El seguimiento a la pareja reproductora ha sido fundamental para el desenlace. Agentes medioambientales del Servicio Territorial de Medio de la Junta en la provincia de Soria, en colaboración con agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) han realizado el seguimiento de la incubación de una pareja reproductora durante todo el periodo reproductivo. Según explica la Junta, esta coordinación entre entidades y administraciones ha sido clave para garantizar la tranquilidad del entorno y el éxito del proceso reproductor».

Siguiendo con la misma explicación: «No es la primera vez que nace un pollo de quebrantahuesos en el Moncayo, pero hasta el momento sin buen resultado. En el año 2020 se produjo el primer intento de reproducción de una pareja reproductora en la parte zaragozana del macizo del Moncayo, sin éxito. La pareja lo volvió a intentar en 2021, esta vez en la parte soriana, y de nuevo fue infructuoso el intento. “El nacimiento de este pollo en 2025 es un símbolo de esperanza en la recolonización de la población la especie en todo el sistema ibérico siendo muy habitual el avistamiento y permanencia de ejemplares de quebrantahuesos a lo largo de toda esta cadena montañosa, desde el propio macizo del Moncayo hasta las Sierras de Urbión y Cebollera (Soria -La Rioja)”, indican los expertos. El seguimiento del éxito reproductor de la pareja se ha realizado por agentes medioambientales desde el mes de diciembre, la cual está compuesta por un macho adulto, sin marcas, y la hembra Ezka que cuenta con diez años de edad tras haber sido marcada en 2015 siendo pollo en el Valle del Roncal (Navarra). La eclosión del huevo se produjo a mediados de febrero. Durante el seguimiento se ha llevado a cabo, con éxito, la captura del pollo para su identificación, marcaje y la colocación de un emisor GPS. Se trata de una operación delicada realizada por los técnicos de la FCQ con la colaboración esencial del Grupo de Intervenciones en Altura de los agentes medioambientales de Soria. La operación contó en todo el momento con el seguimiento y asistencia de un veterinario, que corroboró el buen estado físico y sanitario del pollo y procedió a la obtención de medidas morfométricas y del peso corporal, así como la toma de muestras biológicas».