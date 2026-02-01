El vórtice polar se va a romper y no estamos preparados: la alerta que confirma que España se congela

La alerta que está confirmada por los expertos nos indica que España se congela por momentos, la rotura del vórtice polar se va a romper. Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ir cambiando por momentos. Por lo que, tendremos que apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en este plus de buenas sensaciones que puede ser esencial. Un giro radical que puede convertirse en estos días en los que realmente es importante que tengamos por delante algunos cambios que sin duda alguna será esencial.

No estamos preparados para lo que se verá, la rotura del vórtice polar puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar ciertos detalles que pueden convertirse en este plus de buenas sensaciones que puede ser esencial en estos días. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. En este invierno, hemos visto un cambio de tendencia que puede ser esencial.

No estamos preparados la rotura del vórtice polar

Esta rotura del vórtice polar que hace que no estemos preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a un invierno que no es como los demás, sino más bien todo lo contrario.

Tocará empezar a ver algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tal y como nos explican desde Meteored: «El vórtice polar es una vasta zona de baja presión, llena de aire frío, que gira en sentido antihorario alrededor del polo norte, tanto en la troposfera (la atmósfera inferior) como en la estratosfera (a mayor altitud, entre 10 y 50 km). En condiciones normales, durante el invierno boreal, este vórtice permanece compacto y confina el aire gélido del Ártico a las latitudes polares, favoreciendo un clima más templado en latitudes medias como Europa».

Siguiendo con la misma previsión: «Según las últimas tendencias de los principales centros meteorológicos, como el ECMWF (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) y el GFS americano, existe una alta probabilidad de que se produzca un fuerte CSE a principios de febrero de 2026. Este fenómeno consiste en un aumento repentino de las temperaturas en la estratosfera polar, que pueden superar los +40 °C +50 °C en tan sólo unos días. Todo comienza con las ondas planetarias, que a menudo, especialmente cuando pasan sobre América del Norte, interactúan con grandes cadenas montañosas, como las Montañas Rocosas, tendiendo a empujar los flujos de calor hacia la estratosfera, interactuando con los vientos estratosféricos del vórtice polar. Normalmente, los vientos zonales (que soplan de oeste a este) son potentes y repelen estas ondas. Pero si estas son particularmente fuertes, quizás amplificadas por cambios en la corriente en chorro polar, pueden ralentizar o revertir estos vientos. Esta perturbación libera una enorme cantidad de momento angular (momentum) en dirección opuesta al flujo medio».

Esta es la alerta que confirma que España se congela

Se congela España y los expertos de la AEMET lanzan una importante alerta que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de conocer qué puede pasar en esta previsión del tiempo en el que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican desde la previsión del tiempo: «Se espera la entrada por el oeste de una masa templada y húmeda y el posterior paso de un frente que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas en la Península, débiles en la mitad este, y no se esperan en la fachada mediterránea, en Baleares, sureste y Melilla. Serán más persistentes en el oeste peninsular, y no se descarta que localmente fuertes y acompañadas por tormenta a partir de la tarde en el oeste de Galicia y zona occidental del Sistema Central. Nevará en montañas de la mitad norte a una cota 1100/1300 metros subiendo rápidamente a 2000-2200m en el centro y durante la tarde a 1600/1800m en Pirineos. En Canarias, nuboso en el norte de las islas, sin descartar lluvias débiles, e intervalos nubosos en el resto durante la tarde con predominio de la nubosidad alta. Probables bancos de niebla y brumas matinales en la vertiente atlántica y el resto del día brumas en zonas amplias de las dos mesetas, con niebla en zonas altas del centro y norte. Temperaturas máximas en ascenso en la Península y Baleares, débil en general excepto en el extremo norte. Por otro lado, las mínimas descenderán de forma ligera en el tercio este y ascenderán también débilmente en el resto peninsular y Baleares. En Canarias pocos cambios con predominio de ligeros descensos. Heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste, moderadas en el Pirineo.

Viento de componente sur y suroeste en la Península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos de moderado en el resto peninsular y en las islas. Soplará moderado en los litorales con intervalos de fuerte en los de Galicia. En Canarias viento del noreste moderado rolando a noroeste y norte y amainando en las horas centrales del día».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes que pueden ser fuertes y, puntualmente, ir acompañadas de tormenta a últimas horas en el oeste de Galicia y en el oeste del Sistema Central».