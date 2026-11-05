La reflexión de Miguel Ángel Revilla (83 años) sobre España: «Antes trabajando un año comprábamos un piso»

El acceso a una vivienda se ha convertido en una de las principales dificultades para los jóvenes que intentan independizarse en España. Los elevados precios de los inmuebles y unos salarios que, en muchos casos, no permiten ahorrar lo suficiente han cambiado las expectativas de quienes comienzan su trayectoria laboral. El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reflexionado sobre esta situación, lamentando el panorama actual que viven las nuevas generaciones.

El político recordó las condiciones económicas que existían cuando él era joven para explicar cómo ha cambiado el panorama. «Trabajando un año comprábamos un piso», afirmó, al comparar aquella situación con las dificultades actuales. Revilla explicó que en su época cobraba 14.000 pesetas mensuales y podía adquirir un piso de unos 80 metros cuadrados en Santander por aproximadamente 140.000 pesetas.

Revilla lamenta la falta de oportunidades para los jóvenes

El expresidente cántabro afirmó que «hoy un joven con una carrera, dos máster y varias matrículas de honor gana 1.600 euros». Revilla criticó, además, que quienes trabajan en grandes ciudades como Madrid o Barcelona deben afrontar alquileres elevados que dificultan todavía más el ahorro.

«La juventud tiene menos horizonte que el que tenía yo con veintitantos años», aseguró Revilla durante su entrevista en El Hormiguero. El político considera que las nuevas generaciones tienen cada vez menos posibilidades de acceder a una vivienda en propiedad. En este sentido, explicó que la juventud no tiene horizonte de poder comprar una vivienda.

La solución de Revilla: viviendas a 105.000 euros

Revilla también explicó su propuesta para facilitar el acceso a una casa. Su propuesta consiste en construir viviendas con un precio de venta de 105.000 euros, mediante el aprovechamiento de terrenos públicos, solares urbanos vacíos y antiguos cuarteles. Además, defendió reducir los costes del suelo y los impuestos para conseguir precios más asequibles. Revilla recordó su experiencia en Cantabria, donde se entregaron 3.500 viviendas por 85.000 euros.

El expresidente de Cantabria también propuso conceder préstamos públicos de 50.000 euros a 30 años sin intereses para ayudar a los compradores a afrontar la entrada. Para llevar a cabo estas medidas, considera imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones. «Es sencillísimo y a la vez imposible en la situación actual», reconoció. Revilla defendió que el actual problema «se soluciona en cuatro años si hay un acuerdo entre Gobierno, Ayuntamiento y comunidad».