María (32 años) vive completamente sola en una casa que ha reformado ella misma en mitad del bosque asturiano: «Me mudé aquí por el covid y llevo ya 6 años»

Vivir sola a los 30 años puede parecer un lujo, y María, de sólo 32, ha comprado su propia casa y la está rehabilitando de arriba abajo, casi sin ayuda, en un bosque de Asturias.

La compró en 2020, en plena pandemia de covid, por 6.000 euros. Desde entonces la ha reformado de manera autodidacta y con materiales reutilizados, según cuenta en su canal de YouTube, El Campu y la María, donde muestra paso a paso cómo avanza la obra.

Así compró María su casa en el bosque asturiano por 6.000 euros

María pasó el confinamiento en el pueblo de su madre. Un día siguió el ruido de una cascada y llegó a una casa casi tapada por las zarzas. «Sólo se veía el tejado y la parte de arriba», recuerda en uno de sus vídeos.

Su madre la llevó a hablar con Román, un vecino nacido en el pueblo. La casa era de su primo Efrén, que acababa de heredarla y le dejó entrar con las llaves que guardaba una vecina de otro pueblo cercano.

María le ofreció primero 8.000 euros, y él aceptó. Al hacer cuentas con sus ahorros, ella le planteó después 6.000, «un millón de pesetas», porque también tenía que pagar el papeleo, el agua y la instalación solar. Efrén volvió a decir que sí.

La firma ante notario llegó en septiembre de 2020. María tenía entonces 26 años y pagó unos 800 euros por los trámites. La compra incluyó la casa y algo más de 2.000 metros cuadrados de terreno. Ella la llamó Nogalia por una botella antigua que encontró en la finca.

Cómo ha aprendido María a rehabilitar una casa centenaria sin saber de obras

En una entrevista con el creador de contenido Arnau Serrado, María admite que llegó sin saber nada de obras. «Ni había hecho fontanería, ni había hecho construcción», reconoce. La casa sigue el esquema tradicional asturiano, con la cuadra abajo y la vivienda arriba.

La antigua cuadra es ahora salón, comedor y cocina. Cada día pica a mano un poco del suelo de arcilla para nivelarlo. Con los ladrillos de los tabiques que quitó arriba y la arcilla del terreno ha levantado un pequeño almacén, aunque algún muro se le cayó mientras aprendía.

La compañía eléctrica le pidió un precio muy alto para reconectar la casa, así que instaló una placa solar por unos 1.000 euros. El agua llega de un manantial del pueblo y le cuesta 6 euros al año. Como baño usa un retrete seco en el exterior, que cubre con ceniza.

María no presume de autosuficiencia total. Todavía no tiene agua caliente y lleva la ropa a lavanderías de autoservicio en la ciudad, porque lavar a mano le parece «un trabajazo».

De qué vive María en su casa del bosque seis años después

María venía de vivir y trabajar en la ciudad, y en la casa descubrió «una nueva María». Desde entonces ha cambiado su forma de ver el trabajo. “Mi moneda de cambio ahora mismo, en vez de ser el dinero, es el tiempo”, resume.

Sus ingresos llegan del macramé, que vende en Instagram con la marca @somosalvaxe. En esa misma red se presenta como @elcampuylamaria, con unos 50.000 seguidores, y su canal de YouTube suma 45.000 suscriptores.

El huerto, que al principio veía como una obligación más, se ha convertido para ella en una terapia. De él y de los árboles del terreno salen conservas, vinagre de manzana y crema de castañas. Y además, cinco gatos le ayudan a mantener a raya a los ratones.