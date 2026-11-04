PSOE y Más Madrid rechazan crear «ghettos» en Boadilla del Monte y se oponen a construir casi 300 viviendas protegidas

PSOE y Más Madrid votan contra la incorporación de 282 nuevas viviendas protegidas en Boadilla del Monte. El Ayuntamiento aprobó la pasada semana la medida gracias a la mayoría absoluta del PP, que permitirá ampliar la oferta de vivienda protegida sin aumentar la altura de los edificios.

Los grupos municipales del PSOE y Más Madrid votaron en contra de una propuesta para incorporar 282 viviendas protegidas adicionales en Boadilla del Monte, en aplicación de la nueva legislación de vivienda de la Comunidad de Madrid.

La iniciativa fue aprobada en el Pleno municipal celebrado el pasado 14 de octubre gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que gobierna el municipio madrileño con 18 de los 25 concejales de la Corporación.

La votación se produjo, además, en la misma sesión plenaria en la que ambos grupos de la oposición solicitaron guardar un minuto de silencio por Maricarmen.

La medida permitirá aprovechar mejor las parcelas ya destinadas a vivienda protegida, incrementando hasta un 30 % su densidad residencial, sin necesidad de ocupar nuevo suelo ni aumentar la altura máxima de cuatro plantas establecida para estas promociones.

En concreto, el acuerdo permitirá incorporar 162 viviendas adicionales en una parcela de Valenoso, otras 74 en una segunda parcela y 46 más en un tercer conjunto de parcelas, hasta alcanzar las 282 nuevas viviendas protegidas.

Esta iniciativa se acoge a la Ley 2/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública de la Comunidad de Madrid, que facilita el aumento de la capacidad residencial de las parcelas destinadas a este tipo de viviendas.

Más vivienda protegida

El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento contempla también la protección de las urbanizaciones históricas de Boadilla del Monte, donde no se permitirá transformar los suelos dotacionales privados en terrenos residenciales.

Con esta decisión, el Consistorio pretende compatibilizar el incremento de la oferta de vivienda protegida con la conservación del modelo urbanístico de estas zonas, caracterizadas por su baja densidad residencial.

La propuesta había permanecido durante 20 días hábiles en exposición pública sin recibir ninguna alegación.

Más de 1.500 viviendas protegidas y asequibles

Las 282 viviendas adicionales se sumarán a las distintas promociones de vivienda protegida y asequible impulsadas en Boadilla del Monte.

Entre ellas se encuentran las 524 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, las 158 viviendas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) ya entregadas, otras 108 viviendas públicas actualmente en proceso de adjudicación y las 460 previstas en el Plan Boadilla Asequible.

En conjunto, estas actuaciones suman 1.250 viviendas públicas, a las que ahora se podrán añadir las 282 aprobadas en el último Pleno, elevando hasta 1.532 el número de viviendas contempladas en las diferentes iniciativas.

La decisión supone un nuevo paso en la ampliación de la oferta residencial protegida del municipio madrileño, en un contexto de dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las familias que buscan establecerse en la localidad.