Hay personas que no necesitan conocer a alguien de toda la vida para mantener una conversación. Basta con coincidir en la cola del supermercado, esperar el autobús o compartir unos minutos en una sala de espera. Lo que para muchos puede parecer una simple charla sin importancia, para la psicología tiene un significado mucho mayor. Diferentes investigaciones psicológicas han encontrado que estos pequeños intercambios sociales pueden favorecer el bienestar emocional, especialmente durante el envejecimiento, y ayudar a construir comunidades más conectadas.

El valor de hablar con desconocidos

Un estudio publicado en 2025 analizó precisamente cómo viven las personas mayores las conversaciones espontáneas con desconocidos. La investigación, realizada por especialistas de las universidades de Brunel y Durham, contó con 19 participantes de entre 50 y 88 años, que probaron durante tres meses a iniciar conversaciones con otras personas.

Para llevar a cabo el experimento, los investigadores les proporcionaron unas insignias con el mensaje Happy to Chat, con las que podían mostrar su disposición a hablar. Los participantes explicaron posteriormente sus experiencias mediante entrevistas. Una de las conclusiones más destacadas fue que todos describieron estos encuentros como experiencias positivas, agradables y, en muchos casos, sorprendentes.

Además, los investigadores observaron que las personas de entre 65 y 88 años mostraban una mayor motivación para participar en estas interacciones que los participantes de mediana edad. Para algunos, conversar con desconocidos no solo suponía una oportunidad de socializar, sino también una manera de hacer que otra persona se sintiera acompañada.

Un pequeño gesto que puede combatir la soledad

Este comportamiento está relacionado con lo que los expertos denominan vínculos sociales débiles. Son aquellas relaciones que establecemos con personas que no forman parte de nuestro círculo íntimo, como el dependiente de una tienda, un vecino al que saludamos habitualmente o alguien con quien coincidimos mientras hacemos la compra.

La importancia de mantener una vida social activa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierte de las consecuencias que pueden tener la soledad y el aislamiento social. En su informe de junio de 2025, señaló que aproximadamente una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad. Además, destacó que mantener conexiones sociales de calidad puede favorecer la salud física y mental.

Por eso, hablar con alguien mientras se espera para pagar no es necesariamente una señal de soledad. Puede ser simplemente una muestra de curiosidad, amabilidad y ganas de relacionarse. Eso sí, los investigadores recuerdan que cada persona tiene sus preferencias y que nadie debe sentirse obligado a conversar.

En ocasiones, una pregunta sobre el tiempo, un comentario sobre la compra o un simple saludo pueden convertir unos minutos rutinarios en una experiencia agradable. Un gesto aparentemente insignificante que, según la investigación, puede contribuir a que las personas mayores sigan sintiéndose parte de la sociedad.