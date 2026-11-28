Cuando la democracia no estaba en peligro y la opción por un partido u otro para encargarse de las labores de Gobierno respondía exclusivamente a un patrón ideológico o de pura simpatía partidista, era normal que los editoriales de los periódicos aprovecharan este día de reflexión para sugerir el voto por una determinada formación, pero sin cuestionar, en absoluto, el sistema. Ahora es distinto. Por primera vez en la reciente historia vamos a acudir a las urnas bajo una disyuntiva que trasciende a las siglas de un partido u otro y que convierte los comicios del domingo en la mayor prueba de estrés de la democracia española.

Digamos, sin necesidad de resultar apocalípticos, que los que nos jugamos el 29-N va mucho más allá de la alternancia política —qué más quisiéramos— y que el resultado de los comicios puede marcar un punto de inflexión irreversible en términos de supervivencia democrática. No seamos ampulosos ni retóricos y vayamos directamente a la raíz: si España apuesta por la continuidad del sanchismo, lo que habrá llegado a su fin es la España constitucional, el régimen del 78 y la democracia nacida del espíritu de la Transición.

España, en consecuencia, se juega su futuro en las urnas y, en esta coyuntura, sería un acto de pusilanimidad absoluta no tomar partido de manera abierta y radical —entendido el término como raíz o cuestión nuclear— por las formaciones concernidas con la defensa de esa España constitucional que se enfrenta a su mayor desafío. Votar PP, como fuerza mayoritaria de la oposición al régimen sanchista, o votar Vox, cuya legitimidad es incuestionable en términos democráticos, constituye un acto de salvación nacional, un ejercicio de patriotismo en su concepción más natural del término, porque el patriotismo es eso: lealtad y compromiso con los valores constitucionales. No es cuestión de perderse en el detalle de los riesgos que conllevaría que la derecha no gobernara, entre otras cosas, porque el detalle provocaría escalofríos.

No es hora de tibiezas, ni de equilibrismos. Así que OKDIARIO no va a pedir el voto por este o aquel partido, sino por la España que el sanchismo pretende derogar. Y lo hace a pecho descubierto, porque quién sabe el tiempo que le queda a la democracia —a ustedes, a nosotros— para poder expresarse a pecho descubierto si España comete el error fatal de abrazarse al socialcomunismo.