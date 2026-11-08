Fermín arregla los patinazos de la defensa del Barcelona

Fermín López, con un doblete de puro nueve, arregló los patinazos de la defensa del Barcelona, remontó el partido en el Metropolitano y le dio tres puntos a su equipo para mantener el liderato. El equipo azulgrana se marcha al parón con un aprobado en su tercer gran examen de la temporada. Los ajustes de Flick en la segunda parte mejoraron una defensa pésima en la primera.

La defensa del Barça patina en la primera parte

El Barcelona tenía su gran examen del primer trimestre en el Metropolitano después de suspender en el Clásico y en París. Sobre todo para su defensa, esa parcela que Flick necesita mejorar como el comer. Y su aventura en el Metropolitano no empezó nada bien.

El Atlético de Madrid sometió al Barcelona durante los primeros minutos de partido con serios arreones que recordaban al 4-0 de la Copa del curso pasado. Una vez más, el Barça parecía un equipo pequeño en defensa ante un rival de élite. La historia de siempre.

En los primeros diez minutos de partido, el Barcelona concedió un inexplicable mano a mano de Julián desde el centro del campo que el propio delantero argentino falló ante Joan, un desajuste defensivo que terminó en cabezazo al travesaño de Pubill y el gol colchonero. Demasiado.

El gol de Simeone volvió a retratar a la defensa de Hansi Flick. Primero, porque los dos laterales estaban obligados a ejercer una presión alta y los dos se vieron superados. Fariñas perdió su marca y Cancelo se perdió a si mismo en la otra banda. Eso generó superioridad atlética al ataque y un desajuste en la defensa azulgrana.

Gerard Martín tuvo que ir a tapar la banda de Cancelo y Bernal la de Fariñas. Ninguno lo logró. Finalmente, Gerard no siguió la marca de Simeone y este remató a placer ante Joan. Un balance defensivo que volvió a dejar muy mal a la defensa culé. Cubarsí era el único que se sostenía y también cometió fallos.

Siete llegadas y cuatro remates a portería tuvo el Atlético de Madrid en los primeros 45 minutos. Concedió mucho el Barcelona, pero se salvó de perder de más goles por la falta de puntería colchonera.

Fermín apaga el incendio y remonta el partido

El Barcelona se fue con empate al descanso en una primera parte que perfectamente podría haber perdido por tres goles. El incendio estaba apagado gracias a un gol de Fermín justo antes del descanso. Aprovechó un rebote el andaluz y zurdazo para dentro. Con un chispazo casual estaba sobreviviendo el equipo de Flick.

Fue el propio Fermín López el que logró remontar el partido para el Barcelona con su doblete en el 66. Entró de delantero por dentro, rematando al primer toque un gran pase de Lamine Yamal.

Lamine Yamal, desesperado

Lamine Yamal buscaba su gran noche en el Metropolitano y durante la primera parte no le salió nada. La defensa del Atleti le anuló en cada jugada. Estaba desesperado el ’10’ del Barcelona. Lo protestaba todo y se enfadaba por todo. La segunda parte la empezó algo mejor con dos disparos que se marcharon fuera por muy poco. Con su asistencia, a Fermín volvió a sacar su sonrisa. Ganaba el Barça.

Flick cambia su defensa y la mejora

Hansi Flick vio el gran problema que tenía en defensa, sobre todo en los laterales. Y buscó una solución al descanso. Sacó a De Jong como un sorprendente parche de lateral derecho por Fariñas. Y en el 60 quitó a Cancelo para meter a Christensen de central y mandar a Gerard al lateral zurdo. Tres posiciones de las cuatro de la defensa culé eran diferentes al inicio del partido. El problema estaba claro. La mejora también fue clara con Eric García entrando al final.