Atlético de Madrid vs Barcelona, en directo: dónde ver en tiempo real, resultado en vivo, el marcador y la última hora del partido de Liga hoy

Atlético de Madrid – Barcelona en directo: ¡Buenas noches! Llegó el día. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan hoy, domingo 8 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano, en uno de los grandes partidos de la jornada 12 de la Liga.

El duelo entre estos dos clubes, dos de los tres más exitosos del fútbol español, siempre genera emoción, y esta vez además se juegan el liderato de la Liga: el Barcelona lidera con 30 puntos y el Atlético, con 28 y siete victorias consecutivas en Liga, puede arrebatarle el primer puesto si gana.

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