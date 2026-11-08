Atlético de Madrid vs Barcelona, en directo: dónde ver en tiempo real, resultado en vivo, el marcador y la última hora del partido de Liga hoy
Sigue en directo el partido por el liderato entre Atlético y Barcelona
Atlético de Madrid – Barcelona en directo: ¡Buenas noches! Llegó el día. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se enfrentan hoy, domingo 8 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano, en uno de los grandes partidos de la jornada 12 de la Liga.
El duelo entre estos dos clubes, dos de los tres más exitosos del fútbol español, siempre genera emoción, y esta vez además se juegan el liderato de la Liga: el Barcelona lidera con 30 puntos y el Atlético, con 28 y siete victorias consecutivas en Liga, puede arrebatarle el primer puesto si gana.
Sigue en directo y en vivo online en OKDIARIO el minuto a minuto, el resultado y la última hora del Atlético – Barça.
Recta final del calentamiento
Menos de 20 minutos para que comience este partidazo que decide el liderato de la Liga antes del segundo parón de selecciones. Habla Mateu Alemany, director deportivo del Atlético: «El ritmo es muy exigente. La proyección en puntos es 97 o 98, una barbaridad. Toca ganar, ganar y volver a ganar. El que quiera ser campeón tendrá que hacerlo así. Un partido de máximo nivel contra uno de los mejores de Europa. Partido de seis puntos».
Sin incidentes en la llegada
A diferencia de en ocasiones anteriores, las llegadas de los autobuses de Atlético y Barcelona al estadio se han desarrollado con completa normalidad. Muy buen ambiente y tranquilidad en los aledaños del Metropolitano. Esperemos que también haya un gran espectáculo futbolístico.
La metamorfosis de Oblak
Una lectura sobre la transformación del Atlético, un equipo que ahora vive mejor con el balón cuando antes lo rechazaba. Mucha influencia en ese cambio la ha tenido el portero esloveno, quien se ha convertido en un especialista con los pies.
Julián Álvarez y el Barça
El delantero argentino es uno de los grandes atractivos del encuentro después de su intento frustrado de fichaje por el Barcelona. ¿Le perdonará el Metropolitano si consigue marcar contra los culés? Todos los focos están sobre el ariete del Atlético.
El Metropolitano, cara y cruz para el Barça
El estadio donde se disputará este Atlético-Barcelona albergó una de las grandes alegrías del equipo culé el pasado curso y también su gran chasco y una goleada. En su primera visita, los de Flick cayeron goleados por 4-0, todos en la primera parte, y a la larga les costó la eliminación en semifinales, pese a ganar por 3-0 en la vuelta.
En su siguiente desplazamiento a Canillejas, un triunfo in extremis dio al Barça tres puntos decisivos para conquistar la Liga y, pocos días después, aun ganando también 1-2, fueron eliminados en cuartos de final de la Champions League tras arrastrar un resultado adverso de la ida en el Camp Nou. Hoy, esta rivalidad tendrá un nuevo capítulo. ¿Será de color rojiblanco o azulgrana?
La previa
Como tenemos algo menos de una hora aún por delante hasta que arranque el partido, puedes leer aquí la previa del Atlético-Barcelona, escrita por nuestros compañeros Luis Cobos y Alejandro Peinado, quienes le informarán a lo largo de esta noche de todo lo que ocurra en el Metropolitano. Jaque por el liderato.
Dónde ver el Atlético-Barcelona
El Atlético-Barcelona se puede disfrutar a través de Movistar la Liga. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en el Metropolitano en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.
¡Este es el del Barça!
Estos son los 11 elegidos por Hansi Flick: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.
¡Alineación del Atlético!
Empezamos por los locales. Con este once sale Simeone contra el Barcelona: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Koke, Barrios, Álex Baena, Giuliano Simeone; Kang-in Lee y Julián Álvarez.
¡Bienvenidos!
Hola a todos. Aquí comienza nuestra retransmisión del Atlético de Madrid-Barcelona, partidazo en el Metropolitano con el liderato de la Liga en juego. Por delante, una hora de previa en la que te vamos a ir contando todo lo que necesitas saber acerca del encuentro. Ya hay alineaciones, así que no perdemos el tiempo. ¡Vamos allá!
¿Cómo está Julián?
«Julián está como siempre. El de los últimos tiempos. Gran confianza en que pueda hacer un gran partido. Ha habido comida de directivas… y ya está», añade Alemany preguntado por el delantero argentino y las relaciones institucionales con el Barcelona.