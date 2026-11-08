Atlético de Madrid – Barcelona: jaque por el liderato

Jaque por el liderato este domingo (21:00 horas) en el Metropolitano con un duelo letal entre Atlético de Madrid y Barcelona. Primero y segundo miden sus fuerzas en el coliseo rojiblanco con la primera plaza en juego. Con una mezcla de sensaciones extrañas en ambos equipos, los de Hansi Flick buscan mantener la primera plaza y superar su primer gran examen del curso. Los de Simeone preparan el asalto con la esperanza de que sea el gran día de Julián Álvarez.

No es un partido solo deportivo. No lo es siempre que se enfrentan Atlético y Barcelona, menos aún con toda la vorágine que los ha enfrentado visiblemente este año. El punto máximo fue Julián Álvarez, el foco del conflicto público, insistente desde junio, pretendido de forma reiterada por el Barcelona y cuando proclamó su deseo de ser traspasado, creciente en julio y disparado en agosto. Siguió con la frustración del futbolista y el club azulgrana de la imposibilidad de su traspaso, hasta que todo quedó como estaba, con el delantero argentino en el Atlético…

Partido envuelto con polémica y cuentas pendientes tras la serie de seis partidos el curso pasado. El Atlético sólo tiene la baja del ‘Cuti’ Romero, que se pierde su cuarto encuentro consecutivo por lesión, pero recupera a Johnny Cardoso y Morten Hjulmand, aunque Koke se perfila a la titularidad junto a Barrios. Lo que desplazaría a Llorente a la banda derecha, donde se reencontrará con Giuliano Simeone. Baena actuará por el costado izquierdo y en punta Kang-in Lee y Julián Álvarez.

El Barcelona busca revancha en el Metropolitano

Busca su revancha particular el Barcelona este domingo en el Metropolitano. El conjunto culé cayó eliminado el curso pasado en el estadio madrileño de la Copa del Rey y de la Champions. Fueron meses muy intensos contra el Atlético de Madrid, donde solamente en la Liga salieron contentos. El 4-0 copero fue muy doloroso para los de Hansi Flick.

Ahora, el Barcelona se quiere cobrar su venganza manteniendo un liderato que podría perder si pierde ante los rojiblancos. Es el tercer examen del equipo de Flick esta temporada. Los dos anteriores los suspendieron ante PSG y Real Madrid. Veremos el tercero.

Recupera Hansi Flick a Eric García y a Christensen en defensa. El primero será titular para fortalecer una zona en la que el Barcelona sufre mucho y más ante un equipo que ataca los espacios tan bien como el Atlético. Ya lo vimos el curso pasado. La gran duda del técnico alemán es elegir al sustituto de Rodri, baja sensible para este duelo de Liga. Bernal parte con ventaja respecto a De Jong.

Llega el Barcelona a este partido tras golear a Aston Villa y Alavés, pero sabiendo que, después de perder el Clásico, una derrota contra el Atlético de Madrid generaría muchas dudas dentro del equipo. Por lo tanto, más que un partido de Liga y más que una pugna por el liderato en la jornada 12 para una entidad culé que necesita una gran noche de fútbol.

Alineaciones probables de Atlético de Madrid y Barcelona