Italia ya espera a España en la final de la Davis tras otra dosis de sufrimiento
La anfitriona supera a la rocosa República Checa tras firmar otro ejercicio de resiliencia
Será la cuarta final consecutiva para una Italia que ha ganado las tres anteriores ediciones
El Supertennis Arena de Bolonia se movía en un fino alambre entre el drama y el éxtasis cuando Machac y Lehecka, este último doblando esfuerzos para la ocasión en individual y dobles, se llevaron el primer set ante Musetti y Vavassori. ¿En tenis también? Después de la sucesión de deblaces nacionales futbolísticas, la raqueta era lo único aferrable para los tifossi. Era y es porque Musetti se vistió de héroe al ganar su partido de individual a Mensik y hacer lo propio junto a Vavassori en dobles a Lehecka y Machac. Italia ya espera a España en la final.
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