El Supertennis Arena de Bolonia se movía en un fino alambre entre el drama y el éxtasis cuando Machac y Lehecka, este último doblando esfuerzos para la ocasión en individual y dobles, se llevaron el primer set ante Musetti y Vavassori. ¿En tenis también? Después de la sucesión de deblaces nacionales futbolísticas, la raqueta era lo único aferrable para los tifossi. Era y es porque Musetti se vistió de héroe al ganar su partido de individual a Mensik y hacer lo propio junto a Vavassori en dobles a Lehecka y Machac. Italia ya espera a España en la final.