Simeone y el planteamiento contra el Barcelona: «Sabemos que sufriremos gran parte del partido, no sé qué es jugar de tú a tú»

Este domingo arranca una nueva temporada de la serie que más capítulos tuvo la temporada pasada. La protagonizan idénticos actores, Atlético y Barcelona. Si el curso pasado fueron seis enfrentamientos, esta campaña ya hay fijados tres en menos de tres meses. Los dos de Liga en un margen de 24 días y el correspondiente a la Supercopa de España. La primera entrega de la trilogía será este domingo en el Metropolitano con el liderato en juego. Casi nada.

«No buscamos motivar a la defensa, tratamos de trabajar como equipo en la línea en la que estamos y jugar el partido que queremos. No han cambiado el patrón de juego, eso identifica a su entrenador, que ha insertado su personalidad. Lewandowski era un punta más posicional. La temporada pasada lo trató de cambiar con Olmo y ahora lo hace con Raphinha, creo que esa es la diferencia», dijo Simeone.

El Atlético fue la bestia negra del Barcelona el curso pasado. Lo apeó de Champions y Copa del Rey, pero no logró imponerse en Liga. «No tengo una razón para explicar ciertos resultados. Jugamos siempre contra un equipo muy bueno, posiblemente el mejor. Tienen un talento muy importante de mitad de campo hacia delante. Trataremos de llevar el partido donde podemos hacer daño», detalló Simeone.

Los rojiblancos han mudado su piel esta temporada. Ahora se sienten cómodos con el balón, tanto para defenderse como para atacar. Sin embargo, se enfrentarán al equipo por antonomasia de la tenencia de la posesión. «No sé qué es jugar de tú a tú, nosotros jugamos contra un equipo que es muy bueno y sabemos que vamos a sufrir gran parte del partido. Ojalá podamos jugar el partido que tenemos en nuestra cabeza», explicó el Cholo.

Simeone detalló el cambio del Barcelona respecto a la temporada pasada. «No ha cambiado el patrón de juego. Flick lo ha hecho extraordinariamente bien desde que llegó y ha insertado en los jugadores la idea de presión alta, jugar alto… Lo hace muy bien recuperando la pelota y tiene mucho gol. ¿Qué cambió? Podemos detectar que Lewandowski era más un nueve posicional. En ocasiones lo quiso cambiar con Olmo, que es diferente a Raphinha. Él puede aparecer como mediapunta. El equipo ha perdido la referencia por Lewandowski y para defender es más complejo, porque Raphinha no es igual que un nueve en el área», expuso.

Simeone también habló, aunque de manera escueta y superficial, del momento particular de tres de sus jugadores. Julián Álvarez, que copará los focos después del verano más ruidoso que se recuerda por aquello de salir para cumplir su sueño. «Está muy bien», dice Simeone. De Jonathan David y Kang-in Lee tampoco dio muchas más explicaciones a la ausencia de más minutos de cada uno. «Considero que están jugando los minutos con los que nos pueden dar cosas buenas», finalizó.