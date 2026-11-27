La Reina Letizia ha vuelto a reservarse un hueco en su agenda personal para visitar una de las citas que no suele perderse en Madrid. La Reina ha acudido este jueves a la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, celebrada en IFEMA, donde ha recorrido los distintos puestos acompañada de un grupo de amigas. Una presencia que, como viene siendo habitual, no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real.

Con un estilismo informal, formado por pantalones negros, jersey de rayas y zapatillas deportivas, la Reina ha paseado por los más de 500 expositores de esta feria, que reúne propuestas de alimentación ecológica, cosmética natural, higiene y artesanía. Es ya el quinto año consecutivo que doña Letizia acude a este encuentro, al que regresa por iniciativa propia y donde se la ha podido ver conversando con los comerciantes y haciéndose fotografías con algunos de los asistentes.

Uno de los detalles más comentados de la jornada ha sido el encuentro con Elisabeth Gómez, una artesana de Ávila especializada en filigrana, que ha obsequiado a la Reina con unos pendientes de plata. La diseñadora, que incluso ha creado dos piezas bautizadas como Letizias y Sofía, en referencia a la Reina y a la infanta, ha querido agradecerle el respaldo que, según explica, ha supuesto para su negocio la atención recibida en anteriores visitas.

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La Reina también se detuvo en el espacio de Endika Montiel, donde volvió a interesarse por las propuestas relacionadas con el bienestar y la salud. El año pasado había adquirido un panel de terapia de luz roja e infrarroja y, en esta ocasión, se llevó unas gafas de protección lumínica. Además, mostró interés por los productos de Synsera Labs y compró colágeno, un desodorante sin aluminio y pasta dental sin flúor.

La visita terminó con otra pista sobre sus compras: doña Letizia abandonó el recinto con una bolsa de Sol Natural, marca especializada en alimentación ecológica que cuenta con productos como cereales, semillas, frutos secos y opciones veganas y sin gluten. Una jornada de carácter privado que confirma, un año más, su fidelidad a una feria en la que encuentra propuestas vinculadas a algunos de sus intereses habituales.