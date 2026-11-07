Alineación posible del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Eric refuerza la defensa

La alineación del Barcelona para medirse este domingo al Atlético de Madrid en el Metropolitano con motivo de la duodécima jornada de Liga tendrá a Eric García como titular en defensa tras superar su lesión. El equipo blaugrana recupera a un efectivo importante para reforzar su zaga contra el cuadro colchonero. No estará Rodri y su sustituto estará entre Bernal y De Jong.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con un Joan García que logró ante el Aston Villa mantener la portería a cero con grandes paradas. Llega el portero catalán con gran confianza bajo palos en un partido de máxima exigencia.

La principal novedad de la alineación del Barcelona estará en la defensa con el regreso de Eric García. Ha superado su lesión y Flick le coloca directamente en el once. Será lateral derecho. El resto de la zaga culé estará formada por Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo.

Tiene una gran incógnita Hansi Flick en el centro del campo con la baja de Rodri. Tiene que decidir si elegir a Marc Bernal o a Frenkie De Jong para acompañar a Pedri en ese doble pivote. Jugará también seguro Fermín López por delante.

En la delantera del Barcelona no hay dudas. La alineación de Hansi Flick contará con Lamine Yamal titular en una de las bandas, Athony Gordon en la otra y Raphinha como punta de lanza.

Alineación posible del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este domingo al Atlético de Madrid en el Metropolitano: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Gordon, Lamine Yamal y Raphinha.