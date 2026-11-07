Alineación del Atlético contra el Barcelona: Koke a los mandos y Kang-in Lee acompañará a Julián Álvarez

La última sesión del Atlético previa a su partido contra el Barcelona, realizada en la Ciudad Deportiva rojiblanca, dibujó un escenario repleto de artistas excepto uno. El ‘Cuti’ Romero no se ejercitó junto al resto de sus compañeros y no entrará en la convocatoria para recibir al Barcelona. El central argentino, convertido en mariscal de la zaga rojiblanca, continúa recuperándose de sus molestias físicas.

Pese a ello, la enfermería da una tregua y despeja el panorama táctico. La principal novedad en la última sesión ha sido la reincorporación de Cardoso, quien completó el entrenamiento con total normalidad junto al resto del grupo y se encuentra plenamente disponible para entrar en la convocatoria. A este alta se suma el retorno de Hjulmand, que fue baja ante el Bayern por sanción.

En la misma línea ascendente se encuentra Koke; el capitán, visiblemente más rodado tras superar sus molestias físicas, gana enteros para partir desde el once titular. Esta acumulación de regresos en la medular tendrá un efecto dominó directo sobre el dibujo del equipo. Liberará a Marcos Llorente para retrasar su posición y apuntalar la zaga defensiva, permitiendo al cuerpo técnico encajar todas las piezas en su esquema ideal.

Así las cosas, Simeone perfila un esquema de nivel por delante Oblak. Marcos Llorente ejercerá su en el lateral diestro, flanqueado en el eje por Marc Pubill y David Hancko, mientras que Grimaldo lo hará por el carril zurdo. La sala de máquinas quedará bajo el control de Pablo Barrios y, previsiblemente, Koke en el doble pivote. En la derecha, Giuliano Simeone y, por el costado opuesto, Álex Baena replicará. Y en punta, Kang-in Lee y Julián Álvarez.

Alineación probable del Atlético contra el Barcelona

Esta es la alineación probable del Atlético de Madrid para su partido contra el Barcelona, en el que se juega el liderato de Liga. Oblak; Grimaldo, Pubill, Hancko, Llorente; Koke, Barrios, Giuliano, Baena; Kang-in Lee y Julián Álvarez.