Cancelo y Fariñas, los señalados de Flick tras la primera parte del Metropolitano

El Barcelona ganó un partido importantísimo en el Metropolitano y se marcha líder al parón de selecciones, pero su primera parte contra el Atlético de Madrid fue nefasta y le pudo costar muy cara. Hansi Flick señaló en la segunda parte a Cancelo y a Fariñas. Sus cambios cambiaron el partido en los segundos 45 minutos.

Llegamos al segundo parón de selecciones y el Barcelona sigue teniendo el mismo problema en defensa. Aunque con una victoria de altura en el Metropolitano, todo se ve de manera diferente. La primera parte del equipo culé fue muy negativa, nuevamente a merced del rival. Concedió muchas ocasiones en contras, dejando mucho espacio a la espalda de su defensa.

Le salvó al Barcelona que el Atlético de Madrid estuvo muy poco acertado en esa primera parte. Cuatro disparos a portería en siete llegadas tuvieron los colchoneros. Julián perdonó un mano a mano ante Joan corriendo solo desde el centro del campo, Pubill cabeceó al travesaño, Joan paró en la línea otro remate del delantero argentino… La primera parte pudo acabar con un resultado abultado a favor de los rojiblancos. En cambio, terminó 1-1. Eso fue clave.

Los señalados de Flick

El gol del Atlético de Madrid retrató nuevamente a la defensa del Barcelona y dejó dos señalados. Brian Fariñas y Cancelo estaban fuera de su posición y entre ambas bandas llegó el gol. La primera parte de estos dos futbolistas fue muy negativa, superados siempre en cada acción. Los dos fueron cambiados en el segundo tiempo.

Fariñas debutaba en un partido y escenario grande de verdad tras su buena actuación ante Alavés y Aston Villa. Pero el Metropolitano se lo comió. Le quedó grande el encuentro. Le superaron Baena, Julián, Grimaldo y todo el que entraba por banda. En el gol, salió desmedido a la presión y no llegó a cubrir su banda. Al descanso, Flick lo quitó para meter en esa posición a De Jong. Queda señalado y demuestra que todavía le queda mucho por mejorar.

El segundo señalado fue Cancelo. En materia defensiva no está haciendo un gran año y contra el Atlético de Madrid volvió a estar muy mal. Quizás su peor partido. Falló en el gol saliendo a por Llorente sin ningún sentido y dejando su carril vacío, desajustando por completo a toda la defensa. Perdió varias pelotas más cerca de su área, concediendo ocasiones peligrosas al rival. Flick lo quitó en el 60 para meter a Christensen. Otro señalado. Y este es importante.