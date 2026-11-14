Sofía Casanova, escritora de la Generación del 98: «Las personas más felices son las que aceptan que la vida no siempre es justa y encuentran paz incluso en los momentos más difíciles»

Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Luposławski (Almeiras, La Coruña, 30 de septiembre de 1861-Poznań, Polonia, 16 de enero de 1958) fue una periodista, poeta y novelista española, considerada la primera mujer de nuestro país en ejercer como corresponsal permanente en el extranjero y corresponsal de guerra.

Mujer culta y reconocida en los círculos literarios de su época, fue testigo de acontecimientos como el movimiento sufragista inglés, la Revolución rusa y las dos guerras mundiales. También informó sobre la persecución de los judíos en el gueto de Varsovia y entrevistó en exclusiva a León Trotski en 1915. De convicciones católicas y monárquicas, apoyó al bando franquista durante la Guerra Civil.

«Las personas más felices son las que aceptan que la vida no siempre es justa y encuentran paz incluso en los momentos más difíciles»

La felicidad no siempre depende de que las cosas salgan como esperamos. En ocasiones, la vida es imprevisible y nos enfrenta a situaciones que escapan a nuestro control. Ante estas circunstancias, es fundamental aprender a aceptar la realidad para seguir adelante. En este contexto, la reflexión Sofía Casanova resume una idea profundamente humana: aceptar que la vida no siempre es justa no significa resignarse, sino reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor .

Precisamente, una de las claves para encontrar paz interior consiste en diferenciar entre lo que depende de nosotros y aquello que no podemos cambiar. Asimismo, es importante ajustar las expectativas; esperar que la vida sea siempre justa, que nuestros esfuerzos reciban una recompensa inmediata o que los demás actúen como nosotros lo haríamos puede convertirse en una fuente constante de frustración y sufrimiento.

La felicidad, por tanto, no consiste necesariamente en ignorar los problemas. En realidad, se trata de disfrutar de las pequeñas cosas y no convertir cada dificultad en una derrota definitiva.

Poemas de Sofía Casanova

La poesía de Sofía Casanova refleja su sensibilidad literaria y su mirada sobre el amor, la vida y las emociones humanas.

‘El búho’

«Del juvenil ramaje de la huerta

las palomas su vuelo han levantado,

un búho en el pinar se ha recatado

ciego, que ya el crepúsculo despierta.

El caballejo con mirada alerta

para la noria, el cuco se ha callado,

una gata se esconde en el tejado

y un can aúlla tras cerrada puerta.

Silencio. Pasa un hombre lentamente

baja la testa, el capuchón caído

cual si buscara en torno algo perdido.

Y el búho se lanzó del hombre enfrente

el disco de sus ojos encendido…

Y está la luna de la noche ausente».

‘Anhelo’

«Seguid la carretera que tendida

entre prados está

como inmenso reptil de fina escama

parado a descansar,

y una plaza, antesala de una aldea,

por fin encontraréis

donde la vieja iglesia está orgullosa

de su misma vejez.

Y allí donde agrupadas las acacias

al declinar el sol

parecen los guardianes que se estrechan

para velar mejor;

allí donde las brumas misteriosas

flotan entre la luz;

donde corta el escueto campanario

el horizonte azul;

allí donde las negras cordilleras

parecen a mi afán

negras perlas formando de los valles

el sombrío collar,

está la pobre aldea que idolatro

porque en ella nací,

cuando el otoño descolora impío

de la selva el matiz.

Mi hogar perdido en la olvidada aldea

contemplad con amor

y en su iglesia rezad, que allí he rezado

mi primera oración.

¡Mi aldea! Quiero verla, quiero sola

sus playas recorrer

y aspirar en sus auras nueva vida,

la vida de la fe.

¡Llevadme, por favor! Busco armonías

que sólo encuentro allí,

secreto de sus noches y sus olas

que cantan al gemir.

Quiero, Galicia, en tu adorado seno

mi tristeza cantar,

tú, que vives, cual yo, desventurada,

tú me comprenderás.

Quiero en tus soledades dar al mundo

mi postrimer adiós…

y en tu iglesia rezar entre mis lágrimas

mi postrera oración».

‘En Silencio’

Es dulce este secreto

que nos une callados;

la palabra evapora

la esencia del amor

y el «te amo» de todos

no vale una sonrisa

ni una mirada nuestra,

ni al pasarte la calle

tu pensativo adiós.

El canto, la poesía

de nuestro sentimiento

que sean expresión.

De Bécquer y Zorrilla

las canciones románticas

sean nuestra canción.

Ya vendrán bellas frases

a llenar nuestras horas,

porque como la llama

asciende la pasión

y quizá en la nube

de incienso, que es la dichase pierda una palabra

de perdida ilusión.

Es dulce este secreto

que nos une callados,

en cuanto nos rodea,

nos hallamos los dos,

la copla que prefieres

es la copla más mía,

y la oración que rezas

es la que rezo yo.

Te miro y esa copla

me embelesa escuchar,

la guitarra en tu mano

ríe y hay en su risa

tímido suspirar…

y tu voz es el beso

del alma popular.

Canta la copla

del silencio de amar:

«Dicen que no nos queremos

porque no nos ven hablar.

A tu corazón y al mío

se lo pueden preguntar»».