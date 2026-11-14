Sofía Casanova, escritora de la Generación del 98: «Las personas más felices son las que aceptan que la vida no siempre es justa y encuentran paz incluso en los momentos más difíciles»
La reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad que sigue inspirando
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Los bomberos lo tienen claro y avisan a la población: "Si olemos a gas en casa, jamás hay que bajar el interruptor general de la vivienda para cortar la corriente"
Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Luposławski (Almeiras, La Coruña, 30 de septiembre de 1861-Poznań, Polonia, 16 de enero de 1958) fue una periodista, poeta y novelista española, considerada la primera mujer de nuestro país en ejercer como corresponsal permanente en el extranjero y corresponsal de guerra.
Mujer culta y reconocida en los círculos literarios de su época, fue testigo de acontecimientos como el movimiento sufragista inglés, la Revolución rusa y las dos guerras mundiales. También informó sobre la persecución de los judíos en el gueto de Varsovia y entrevistó en exclusiva a León Trotski en 1915. De convicciones católicas y monárquicas, apoyó al bando franquista durante la Guerra Civil.
«Las personas más felices son las que aceptan que la vida no siempre es justa y encuentran paz incluso en los momentos más difíciles»
La felicidad no siempre depende de que las cosas salgan como esperamos. En ocasiones, la vida es imprevisible y nos enfrenta a situaciones que escapan a nuestro control. Ante estas circunstancias, es fundamental aprender a aceptar la realidad para seguir adelante. En este contexto, la reflexión Sofía Casanova resume una idea profundamente humana: aceptar que la vida no siempre es justa no significa resignarse, sino reconocer que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor .
Precisamente, una de las claves para encontrar paz interior consiste en diferenciar entre lo que depende de nosotros y aquello que no podemos cambiar. Asimismo, es importante ajustar las expectativas; esperar que la vida sea siempre justa, que nuestros esfuerzos reciban una recompensa inmediata o que los demás actúen como nosotros lo haríamos puede convertirse en una fuente constante de frustración y sufrimiento.
La felicidad, por tanto, no consiste necesariamente en ignorar los problemas. En realidad, se trata de disfrutar de las pequeñas cosas y no convertir cada dificultad en una derrota definitiva.
Poemas de Sofía Casanova
La poesía de Sofía Casanova refleja su sensibilidad literaria y su mirada sobre el amor, la vida y las emociones humanas.
‘El búho’
«Del juvenil ramaje de la huerta
las palomas su vuelo han levantado,
un búho en el pinar se ha recatado
ciego, que ya el crepúsculo despierta.
El caballejo con mirada alerta
para la noria, el cuco se ha callado,
una gata se esconde en el tejado
y un can aúlla tras cerrada puerta.
Silencio. Pasa un hombre lentamente
baja la testa, el capuchón caído
cual si buscara en torno algo perdido.
Y el búho se lanzó del hombre enfrente
el disco de sus ojos encendido…
Y está la luna de la noche ausente».
‘Anhelo’
«Seguid la carretera que tendida
entre prados está
como inmenso reptil de fina escama
parado a descansar,
y una plaza, antesala de una aldea,
por fin encontraréis
donde la vieja iglesia está orgullosa
de su misma vejez.
Y allí donde agrupadas las acacias
al declinar el sol
parecen los guardianes que se estrechan
para velar mejor;
allí donde las brumas misteriosas
flotan entre la luz;
donde corta el escueto campanario
el horizonte azul;
allí donde las negras cordilleras
parecen a mi afán
negras perlas formando de los valles
el sombrío collar,
está la pobre aldea que idolatro
porque en ella nací,
cuando el otoño descolora impío
de la selva el matiz.
Mi hogar perdido en la olvidada aldea
contemplad con amor
y en su iglesia rezad, que allí he rezado
mi primera oración.
¡Mi aldea! Quiero verla, quiero sola
sus playas recorrer
y aspirar en sus auras nueva vida,
la vida de la fe.
¡Llevadme, por favor! Busco armonías
que sólo encuentro allí,
secreto de sus noches y sus olas
que cantan al gemir.
Quiero, Galicia, en tu adorado seno
mi tristeza cantar,
tú, que vives, cual yo, desventurada,
tú me comprenderás.
Quiero en tus soledades dar al mundo
mi postrimer adiós…
y en tu iglesia rezar entre mis lágrimas
mi postrera oración».
‘En Silencio’
Es dulce este secreto
que nos une callados;
la palabra evapora
la esencia del amor
y el «te amo» de todos
no vale una sonrisa
ni una mirada nuestra,
ni al pasarte la calle
tu pensativo adiós.
El canto, la poesía
de nuestro sentimiento
que sean expresión.
De Bécquer y Zorrilla
las canciones románticas
sean nuestra canción.
Ya vendrán bellas frases
a llenar nuestras horas,
porque como la llama
asciende la pasión
y quizá en la nube
de incienso, que es la dichase pierda una palabra
de perdida ilusión.
Es dulce este secreto
que nos une callados,
en cuanto nos rodea,
nos hallamos los dos,
la copla que prefieres
es la copla más mía,
y la oración que rezas
es la que rezo yo.
Te miro y esa copla
me embelesa escuchar,
la guitarra en tu mano
ríe y hay en su risa
tímido suspirar…
y tu voz es el beso
del alma popular.
Canta la copla
del silencio de amar:
«Dicen que no nos queremos
porque no nos ven hablar.
A tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar»».
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