La gran familia española: así fue el detallazo de los internacionales con Barrenetxea

La selección española no se olvida de Ander Barrenetxea. Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Mikel Merino aprovecharon la mañana de este sábado para visitar al futbolista de la Real Sociedad en el hospital de Madrid donde permanece ingresado tras ser intervenido de la grave lesión que sufrió en la última jornada de Liga ante el Rayo Vallecano.

Los tres internacionales estuvieron acompañados por Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta, Juanjo González, segundo entrenador de Luis de la Fuente, y Óscar Celada, uno de los médicos del combinado nacional. Todos quisieron trasladar su cariño y apoyo al futbolista en un momento especialmente complicado.

Barrenetxea había sido uno de los elegidos por De la Fuente para afrontar los dos últimos compromisos del año ante la República Checa e Inglaterra, pero su grave lesión en la musculatura isquiosural del muslo derecho le impidió incorporarse a la concentración. En la víspera del encuentro contra los ingleses, España quiso tener un bonito gesto con su compañero.