Se confirma la peor noticia: Barrenetxea pasará por el quirófano y podría decir adiós a la temporada

La Real Sociedad ha confirmado la peor de las noticias. Ander Barrenetxea sufre una «lesión severa, con afectación tendinosa» en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo y tendrá que pasar por el quirófano. Esta intervención, debido a una lesión sufrida en la jornada 12 de la Liga contra el Rayo Vallecano, le obligará a estar varios meses de baja y podría perderse lo que resta de temporada.

«Barrenetxea sufrió una lesión severa, con afectación tendinosa, a nivel proximal de la musculatura isquiosural del muslo izquierdo en el transcurso del Real Sociedad-Rayo Vallecano del pasado domingo», informó el club vasco.

Por tanto, el jugador txuri-urdin, de 24 años y que se perdió la concentración con la selección española para los partidos ante Chequia e Inglaterra de este parón internacional, «será intervenido quirúrgicamente en fecha y lugar pendiente de confirmar».

El extremo español, que asistió a Orri Óskarsson para el gol del triunfo (1-0) frente al Rayo Vallecano en Anoeta en el último partido de la Liga, fue sustituido por lesión en el minuto 71 de dicho encuentro, y ahora podría estar varios meses de baja. Justo cuando acababa de ser convocado por la selección española. Ahora estará un largo periodo apartado de los terrenos de juego con la esperanza de volver antes de que acabe la temporada.