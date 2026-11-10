Todo lo que tienes que saber sobre Ander Barrenetxea: edad, cuántas veces ha sido internacional, de dónde es…

Ander Barrenetxea fue uno de los elegidos por Luis de la Fuente para formar parte de la convocatoria de la selección española en el segundo parón de selecciones del curso. El futbolista de la Real Sociedad no podrá sumarse a la concentración de la campeona del mundo. Un problema muscular, que le obligó a abandonar el terreno de juego en el encuentro de Liga ante el Rayo Vallecano de la última jornada, le ha dejado fuera a última hora. Su lugar en la convocatoria lo ocupará Jorge de Frutos, jugador al que se midió Barrenetxea este domingo.

El extremo español está en el radar del seleccionador desde las categorías formativas, en las que llegaron a coincidir años atrás. De hecho, Barrenetxea apuntaba a ser uno de los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial, pero una lesión en la recta final de la Liga también le privó de esta oportunidad. Después de un buen inicio de temporada en la Real Sociedad y de sumar dos asistencias en sus dos últimos partidos, Barrenetxea se volvió a ganar un puesto en la Selección que, de nuevo, no podrá disfrutar

Cuántos años tiene Ander Barrenetxea

Pese a contar con una extensa trayectoria en el primer equipo de la Real Sociedad, Ander Barrenetxea sigue siendo un jugador joven a sus 24 años. Nacido el 27 de diciembre de 2001, el atacante cumplirá los 25 a final de año. Su estreno oficial en Primera División se produjo en la temporada 2018/19. De hecho, con su debut ante el Alavés en 2018 se convirtió en el primer jugador nacido en el Siglo XXI en jugar un partido de la máxima categoría del fútbol español.

De dónde es Ander Barrenetxea

Ander Barrenetxea sólo ha defendido los colores a nivel profesional del club de su ciudad. El futbolista español nació en San Sebastián y se incorporó a las categorías inferiores de la Real Sociedad a los 11 años, tras formarse en el Antiguoko; equipo de fútbol base de la capital guipuzcoana. Barrene ha defendido la elástica txuriudin en categorías formativas hasta enfundarse la del primer equipo con sólo 16 años y convertirse en el debutante más joven de la historia de la Real Sociedad.

Altura de Ander Barrenetxea

El futbolista donostiarra se desempeña en la posición de extremo izquierdo, aunque también puede actuar en el costado diestro. Sus 175 centímetros de altura, a los que se suman su habilidad en el regate y su precisión en el centro, le convierten en un jugador habilidoso en banda que supone un problema para sus defensores.

Sueldo de Ander Barrenetxea

Ander Barrenetxea renovó su vínculo contractual con la Real Sociedad en 2024, extendiéndolo hasta junio de 2030. Pese a que su sueldo en el conjunto donostiarra no es público, plataformas especializadas como Capology lo sitúan alrededor de los tres millones de euros brutos por temporada. Por tanto, su retribución neta sería superior al millón y medio de euros por cada una de las cuatro temporadas que restan en su contrato.

¿Ha sido internacional Ander Barrenetxea?

Pese a perderse esta convocatoria de la selección española, Barrenetxea sí pudo cumplir el objetivo de debutar con la absoluta este año. El futbolista txuriurdin disputó 73 minutos en el amistoso ante Egipto del pasado 27 de marzo. Luis de la Fuente, con el que debutó también en la Sub-21, le dio la oportunidad en el último parón de selecciones previo al Mundial. Barrene también ha sido internacional en combinados como el Sub-19 y Sub-18.

Palmarés de Ander Barrenetxea

El primer gran éxito colectivo de Barrenetxea llegó, precisamente, con la camiseta de la selección española. Fue en el Europeo sub-19 de 2019, al que llegó como uno de los referentes tras su debut en Primera. A nivel de clubes, Barrenetxea puede presumir de ser uno de los pocos jugadores presentes en los títulos de Copa del Rey de la Real Sociedad en 2021 (en la final aplazada de la edición 2019/20) y el conquistado recientemente este año. Además, su participación fue decisiva en al última final ante el Atlético de Madrid, en la que anotó el primer tanto a los 14 segundos de partido.